Губернаторский бизнес заинтересовал силовиков

Хабаровский край вторые сутки будорожат сообщения о пристальном внимании сотрудников полиции, которое они проявляют к ООО «Торэкс-Хабаровск» и аффилированным с ним компаниям.

Слухи об обысках и изъятии документов сегодня официально подтвердил заместитель генерального директора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов.

-17 ноября на заводе «Амурсталь» действительно были сотрудники правоохранительных органов. Они запросили некоторые документы, мы им их предоставили. Отметим, что все требуемые документы имелись в налоговой инспекции при сдаче отчетности. Руководство и сотрудники завода находятся на местах и исполняют свои обязанности, - уведомил общественность Козлов.

Ни УМВД России по Хабаровскому краю, ни другие правоохранительные органы произошедшее пока не комментируют. Источник в силовых структурах, пожелавший сохранить анонимность, высказал предположение, что как только его коллеги соберут всю доказательную базу, уголовное дело, скорее всего, будет расследоваться под контролем федерального начальства. Соответственно, всю информацию мы услышим от официальных представителей МВД и СК.

Так же, как и стражи порядка, воздерживаются от комментариев и региональные эксперты. Строить предположения относительно судьбы деловых активов, прямо или косвенно связанных с губернатором, никто не решается.

Интерес к сети предприятий, занятых заготовкой металлолома на территории края и соседних с ним субъектов РФ ряд СМИ и телеграм-каналов связывают с возможными недоимками налоговых отчислений и махинациями с возмещением НДС. В публикациях фигурирует сумма возможного ущерба, причиненного государству, в полмиллиарда рублей.

Уточним, что по данным базы данных СПАРК-Интерфакс, 25% ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, д. 30, основной вид деятельности - производство стали в слитках) владеет Лариса Стародубова - супруга главы Хабаровского края. Еще 25% компании - у Николая Мистрюкова, давнего соратника по партии и бизнес-партнера Сергея Фургала. Еще 50% уставного капитала компании - в собственности ООО «Армада» ( г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10 корп. 1 пом. XIII ком. 54, бизнес-парк «Авиа Плаза»).

По четверти долей принадлежит первой леди Хабаровского края и в УК «Амурсталь» (г. Москва, проезд Павелецкий 2-й, д. 5 стр. 1 пом. IV, ком. 18В, бизнес-центр «RiverDale», основной вид деятельности - деятельность головных офисов), и в ООО «Сталком» (г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 15, основной вид деятельности - обработка отходов и лома черных металлов), где Лариса Стародубова числится еще и генеральным директором.

Все доли бизнеса, находящиеся в собственности супруги губернатора, с прошлого года переданы в доверительное управление некоего ООО «Скрап Фар Ист». Его владелец - Григорий Гельфер, он же руководит обществом с ограниченной ответственностью. Компании принадлежат ООО «Амурметалл- литье» (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Заводская, д. 1, офис 101, основной вид деятельности - литье стали) и ООО «Амурметалл-ресурс» (Вяземский район, г. Вяземский, ул. Громовой, д. 9, основной вид деятельности - добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня). Обе структуры ранее находились в собственности ОАО «Амурметалл» (завода «Амурсталь» до переименования - Прим. ред.).

Несколько руководителей семейного предприятия Фургалов в сентябре этого года попали в органы законодательной власти региона: избранный в Законодательную думу края по Судостроительному одномандатному округу № 19 Сергей Кузнецов - генеральный директор ООО «ТОРЭКС-Хабаровск». Уже упомянутый нами заместитель гендиректора этого же предприятия по безопасности Дмитрий Козлов получил мандат от Прибрежного избирательного округа № 20. Первый заместитель гендиректора Сергей Зюбр - от Молодежного округа № 21. Начальник отдела экономической безопасности ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» Владимир Гинзбург стал спикером городской думы Комсомольска-на-Амуре.

Примечательно, что информационный портал Life.ru в своем недавнем расследовании «Губернатор вторчермета. Новый клан на карте России» утверждает, что губернаторская чета расторгла брак. Однако ресурсы, лояльные к правительству региона, уже успели эту версию опровергнуть. Опровергают ее и источники, близко знакомые с нынешним высшим должностным лицом края - они считают, что Сергей Фургал никогда не станет так рисковать своими активами, даже с точки зрения формального дистанцирования.

Масла в огонь недомолвок и предположений подлили сообщения об обыске в приемной сенатора Елены Грешняковой, делегированной в Совет Федерации РФ Сергеем Фургалом, а также об оперативных действиях на рабочих местах первого зампреда регионального правительства по экономическим вопросам Юрия Золочевского и главы минпрома Сергея Денисенко.

А в ожидании авторитетной информации напомним, что сам Сергей Фургал имеет в собственности по 25% долей в ООО «Алькума» (Хабаровский район, с. Мичуринское, ул. Центральная, д. 16Б, офис 11, основной вид деятельности - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки,) и в ООО «Дальпромснаб» (Хабаровский район, с. Ракитное, ул. Центральная, д. 28, корп. А, офис 1, основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом). Оба актива также находятся в доверительном управлении ООО «Скрап Фар Ист».

Кстати, в происходящем некоторые особо ярые поклонники «народного губернатора» усмотрели намеренную попытку неких сил дискредитировать его. В Комсомольске-на-Амуре, к примеру, один эпатажный горожанин даже вознамерился провести митинг в поддержку Сергея Фургала, о чем уведомил муниципалитет.

Евгений Мезенцев