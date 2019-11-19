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В России разрабатывается система продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера. Их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
В «красивых» номерах совпадают буквы и цифры. Отмечается, что конкретные принципы их формирования разработают позднее.
Автовладельцы смогут получить номер, сгенерированный системой, или выбрать его самостоятельно, заплатив повышенную пошлину — водитель вводит желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. Размер пошлины определит Минэкономики, в течение суток номер надо выкупить. Номер также можно будет выбрать из базы «красивых», но пошлина будет на порядок выше, ее размер еще не определили.
Отмечается, что субъекты федерации смогут вводить повышающий или понижающий коэффициент на конкретную серию, либо выставлять их на аукционы. Минэкономики выдвинуло такую инициативу для создания дополнительных источников пополнения бюджета. Если автовладелец соглашается на участие в торгах, ему выдадут обычный номер, а после окончания торгов его можно будет заменить. Правила проведения аукционов утвердит правительство.
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