Лаборатория по производству синтетических наркотиков ликвидирована в Хабаровском крае

Дальневосточные транспортные полицейский изъяли 25 килограммов синтетических наркотиков и ликвидировали цех по их производству

На вопросы корреспондента ответил начальник Отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО полковник полиции Дмитрий Лябах

- Дмитрий Сергеевич, расскажите, как удалось выйти на след данной организованной группы и ликвидировать такую крупную лабораторию?

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорт по факту сбыта наркотических средств была получена оперативная информация, о том, что подозреваемые в сбыте лица прибыли на территорию Хабаровского края, где продолжили заниматься незаконным сбытом наркотических средств.

Данная информация была реализована сотрудниками Отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО и в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченным удалось выйти на лабораторию и установить злоумышленников производящих наркотики.

- Как происходило задержание?

Получив информацию о производстве и реализации наркотических средств оперуполномоченными ОКОН УТ МВД России по ДФО была тщательно спланирована операция по задержанию фигурантов. Ведь нам необходимо было их задержать непосредственно в момент производства наркотических веществ. Поэтому, в течение ряда дней сотрудники вели наблюдение за фермерским хозяйством, и когда не осталось никаких сомнений в противоправности происходящего внутри помещения оборудованного под лабораторию, оперуполномоченные при поддержке бойцов ОМОН Управления Россгвардии по Хабаровскому краю произвели задержание фигурантов.

- Как можно охарактеризовать задержанных правоохранителями за производство наркотиков?

Задержанные это семейная пара, муж, жена, и брат жены, которого сестра пригласила специально, для оказания помощи. Молодая семья, ранее не судимые и не попадавшие в поле зрения правоохранительных органов. Семейная пара жила в одном из субъектов Дальнего Востока, и как уже установлено сотрудниками транспортной полиции занимались незаконной реализацией наркотических средств путем закладок на территории республики. Информацию о спрятанных в тайниках наркотиках они получали через сеть Интернет от организатора «магазина» забирали, фасовали на мелкие партии и перепрятывали повторно. Как поясняют фигуранты, работали они, таким образом, несколько месяцев и получили предложение от организатора создать и возглавить лабораторию по производству наркотических средств в другом регионе. За это организатор пообещал им достойное денежное вознаграждение. Предложение показалось им заманчивым, и они переехали в Хабаровский край.

- Где находилась лаборатория?

Как я уже говорил ранее, лаборатория была организована в бывшем фермерском хозяйстве, расположенном в районе имени Лазо, Хабаровского края.

Фигурантами умышленно выбиралось труднодоступное место, вдали от населенных пунктов. Дом с подсобными помещениями и девятью гектарами земли был выкуплен по поддельным документам за три миллиона рублей. Денежные средства на покупку помещения и организацию лаборатории выделялись непосредственно организатором, которого задержанные никогда не видели и общались через сеть Интернет.

Определить визуально, что на территории бывшего фермерского хозяйства занимаются противоправной деятельностью, и производятся наркотики, было невозможно.

- Где задержанные брали прикурсоры, то есть вещества, из которых изготавливали наркотики, и каким образом было налажено производство?

На сегодняшний момент мы можем отследить только ряд каналов поставки синтетических препаратов, из которых изготавливались наркотики. Мы подозреваем, что поставка части препаратов осуществлялась из-за рубежа, есть подозрение на ряд предприятий находящийся на территории Российской Федерации. Осложняется работа по установлению поставщиков тем, что ряд препаратов, возможно, приобрести по довольно простому пакету документов, и сложности для их транспортировки в принципе нет. Этим и пользовались преступники, нанимая обычные логистические компании, обычный транспорт, не оборудованный для перевозки каких-либо запрещенных веществ или ограниченных к обороту препаратов.

Транспортировка производилась в несколько этапов, у хозяев лаборатории имелась целая сеть приобретенных или арендованных гаражных боксов, подвальных помещений через которые бесконтактным способом от одних членов группы другим передавались данные препараты. Таким же образом поставлялось оборудование для лаборатории, вытяжки, поддоны, холодильное оборудование, различные весы, колбы и так далее.

Задержанные очень серьезно подходили к процессу изготовления. Уровень лаборатории не отличается от технологического заводского производства, все было устроено на высоком промышленном уровне. Все оборудование лаборатории отвечало последнему слову техники. Специалисты, участвующие в ликвидации и осмотре лаборатории были удивлены уровню лаборатории и подготовленности фигурантов, хотя никто из них не имел какого-либо специального образования. То есть «варщики», обучились этому через сеть Интернет и по методичкам, полученным от организатора. Путем личной практики они совершенствовали свою деятельность до такого уровня, что брака в производстве уже не было. Производство было практически безотходным.

При изготовлении наркотиков задержанные использовали дорогостоящие средства защиты, противогазы и непроницаемые комбинезоны. То есть, к своему здоровью и своей безопасности подходили очень серьезно. Постоянно меняли фильтры в вентиляционном оборудовании и на этом не экономили.

Себестоимость производимого препарата позволяла им иметь колоссальную прибыль с одного килограмма наркотических средств.

- Сколько наркотических средств и прекурсовров для их изготовления было изъято из незаконного оборота?

В результате обысковых мероприятий в лаборатории было изъято порядка 25 килограммов готовых к реализации синтетических наркотиков N-метилэфедроновой группы, остальные препараты находились на стадии производства, так как подозреваемые задерживались именно в процессе работы над производством новой партии наркотиков.

Но самое большое открытие ждало сотрудников в складских помещениях. Около 100 бочек и различных канистр с химикатами для изготовления наркотиков хранилось в помещении, общий вес изъятого составил свыше трех с половинной тонн. Такого количества препаратов хватило бы для изготовления 400 килограммов наркотических средств.

Так как изъятые препараты представляют опасность для жизни и здоровья граждан в случае их разгерметизации, бочки были помещены в специальное хранилище.

Кроме того, в одной из теплиц хозяйства подозреваемые выращивали порядка 40 кустов конопли для личного потребления.

- Где и каким образом задержанные реализовывали изъятые наркотики?

Реализация изготовленных наркотиков происходила частично на территории Хабаровского края, но большая часть отправлялась за пределы Дальневосточного Федерального округа в западные регионы страны.

Вся реализация происходила бесконтактным способом путем привлечения к деятельности курьеров, зачастую некоторые курьеры не понимали, что перевозят и для каких целей. Остальные находились на заработной плате у организаторов «интернет-магазина» и, забирая наркотики из специально подготовленных закладок даже не понимали, где они изготовлены.

Каждая группа отвечала за свое направление, одни за транспортировку, другие за производство, третья группа отвечала за поставку прекурсоров для изготовления наркотиков.

То есть вся система заключалась в том, чтобы одни члены группы не знали других.

Сегодня, все члены группы, занимавшейся производством наркотических веществ, задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ, на время расследования мужчины помещены в следственный изолятор города Хабаровска, в отношении женщины, в связи с тем, что у нее имеются несовершеннолетние дети, избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими на территории Хабаровского края задержаны двое местных жителей, которые занимались сбытом наркотиков. Подозреваемые задержаны непосредственно в момент, когда они забирали наркотики из закладок. Вес каждой закладки составлял около одного килограмма. В настоящее время и они помещены в следственный изолятор.

На сегодняшний день сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО продолжают расследование по данному уголовному делу, проводятся мероприятия на территории западных регионов страны с целью установления всех фигурантов преступной цепочки и конечно, организатора данного преступления.

Теперь данных лиц ждут длительные сроки заключения, так как данная статья предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.





Мироненко Ольга