Снег, накат, гололёд и иные опасности продолжаются

Синоптики заранее - за три дня - предупреждали о непогоде, но стихия все равно пришла как-то внезапно. Это уже традиция, что зима в Хабаровский край приходит всегда неожиданно, застав врасплох коммунальные службы.

По информации гидрометцентра, за один день - 18 ноября - на территории разных районов Хабаровского края выпало от трети до половины месячной нормы осадков. В Хабаровск со снежным циклоном пришел и… толстый полярный лис (он же песец, если верить народным приметам).

Ветра дули такие, что на остановке «Прибрежная» снесло остановочный павильон. Проблемы коснулись всех, но больше всего пострадали автомобилисты, водители автобусов и их пассажиры. И близкие родственники чиновников, коих жители поминают до сих пор, падая на ровном, но скользком месте, застревая в автомобильных пробках, получая массу эмоций во время дорожных происшествий.

На неделе в крае во избежание аварий из-за снегопадов и сильного ветра были закрыты три федеральные трассы: А-370 Хабаровск - Владивосток, А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино - Комсомольск-на-Амуре, А-375 Хабаровск - Находка. Также была закрыта переправа Ванино - Холмск. В аэропорту Хабаровска отменяли ряд рейсов.

В районе Пивани на трассе Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск произошло лобовое столкновение двух машин. Водитель автомобиля «Тойота Калдина», двигаясь в сторону Комсомольска-на-Амуре, выехал на встречную полосу и не смог избежать лобового столкновения с «Тойотой Эксид». В результате аварии пострадали три человека - водители и пассажир, один из них - в тяжелом состоянии. Из разбитых авто пострадавших вытаскивали спасатели.

Понедельник ознаменовался «братскими поцелуями» между очень личными автомобилями и не очень общественным транспортом Хабаровска. На улице Калинина, ближе к Уссурийскому бульвару, столкнулись сразу три автобуса и четыре легковушки. Практически в том же самом месте на улице Калинина на спуске от остановки «Управление ДВЖД» к Уссурийскому бульвару произошло еще одно ЧП с несколькими автобусами и автомобилями. Причем 107-й маршрут врезался в кучу-малу, его развернуло поперек дороги - пока что это рекорд недели. Ближе к вечеру на улице Тургенева водитель автобуса-маршрутки врезался в легковой автомобиль. Очень тяжелой была ситуация на улице Запарина - в понедельник ее никто не чистил.

По данным ГИБДД УМВД по Хабаровску, 18 ноября в городе произошло около 70 ДТП, среди которых были и массовые. В этих авариях пострадал один человек. За речкой, у соседей в Биробиджане, вообще «огонь» - при уборке снега трактор столкнулся с легковушкой.

На вторник 19 ноября опасные метеорологические явления - снег, местами сильный, метель прогнозировались и частично сбылись на большей части территории края. В Ванинском и Советско-Гаванском районах прошел очень сильный снег, на остальной территории края было чуть тише. Все должно закончиться в среду. Наверное, именно тогда и будут брошены все силы на борьбу с последствиями стихии. На отсутствие специальной техники на улицах краевого центра озадаченная общественность отреагировала с юморком: «На рекомендацию МЧС не выезжать в снегопад отреагировала только снегоуборочная техника».

По официальным данным, 18 ноября днем на дорогах Хабаровска работало 113 единиц техники. В ночь с 18 на19 ноября вышло 33 машины. На дороги было высыпано 541,2 тонны песчано-соляной смеси, ночью чуть меньше - 479,9 тонны.

Все охватить не могу, но, проезжая 19 ноября в 13 часов по улице Карла Маркса в районе развязки на Ленинградской, насчитал 8 единиц техники, что шли колонной, сметая снег на своем пути. Хочется верить, что снежное зло будет побеждено светлыми магами коммунальных организаций разных мастей.

Эдуард Попов, с верой в победу добра над злом