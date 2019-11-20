На мороз послали зайца

Еще одного ребенка выгнали из автобуса, сообщают хабаровские паблики

- Кондуктор, а вы животных любите?

- Да

- Тогда я зайчик!

Такой анекдот-лайфхак рассказал мне одноклассник. Он частенько практиковал способ на лояльных женщинах-кондукторах, делая при этом самую жалостливую физиономию. Когда получалось, а когда приходилось все-таки оплачивать проезд. Дело было в девяностых, тогда билетик стоил несколько рублей, расчет осуществлялся только наличными.

Сегодня общественный транспорт обзавелся современными терминалами оплаты и более суровыми кондукторами. В социальных сетях и СМИ регулярно стала появляться информация о том, что детей выгоняют из общественного транспорта.

Недавний инцидент с биробиджанским школьником обратил на себя внимание даже следственных органов. Восьмилетний мальчик торопился в спортивную секцию и забыл взять с собой деньги. В тот день в Биробиджане была непогода, ветер и мороз. Но кондуктор потребовала высадить второклассника. Мальчик вернулся домой пешком и все рассказал родителям. Ребенок не пострадал, однако родители решили не молчать.

По данному факту Следственный комитет по Хабаровскому краю и ЕАО проводит проверку на предмет наличия в действиях кондуктора и водителя признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Подобные ситуации периодически происходят по всей стране. Огласку они получают, как правило, зимой. Вот и у нас в городе без инцидентов не обошлось.

Вчера в одном из пабликов Хабаровска появилось сообщение от подписчицы.

- В 7:30 утра из автобуса 25-го маршрута выгнали школьницу по причине неработающего терминала! Кондуктор - мужчина из теплых стран, видимо, не знает, что ноябрь - это зимний месяц и детей нельзя выгонять, но... нет оплаты, выходим на следующей остановке! Ребенок вышел, пересел в другой автобус (с работающим терминалом), -сообщила подписчица.

По словам хабаровчанки, она позвонила диспетчеру. Ее проинформировали, что валидатор не работал на промежутке от ул. Волочаевской до Уссурийского бульвара. Девочку не выгоняли, вышла она сама. На доводы, что ребенок сам не выйдет из автобуса на незнакомой остановке темным зимним утром, женщине ответили: а вы докажите.

На проблему неработающих терминалов безналичной оплаты в феврале этого года обратил внимание мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Пятерых школьниц выгнали из автобуса из-за того, что у девчат не было наличных средств, оплатить проезд они готовы были картой, но кондуктор скомандовал «с вещами на выход!». Градоначальник назвал ситуацию «вопиющей», и с того времени во всех автобусах появились объявления: «При неработающем валидаторе - проезд за счет перевозчика».

Елена Бехтер