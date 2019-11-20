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Пассажирские автобусы возобновили рейсы по трассам на Владивосток и Биробиджан
Снежный циклон, обрушившийся на Хабаровский край в последние двое суток, постепенно покидает территорию региона. Вчера его эпицентр сместился в Охотское море, из-за чего снегом накрыло Ульчский, Ванинский и Советско-Гаванский районы. Снегопад прошел и в Хабаровске. Однако часть федеральных трасс, связывающих краевую столицу с соседними регионами, все же открыли для проезда пассажирского транспорта, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
- Вчера был возобновлен проезд по трассам во Владивосток и Биробиджан. Однако автодороги "Хабаровск-Находка", а также "Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре" все еще закрыты. Также по метеоусловиям не работает паромная переправа Ванино-Холмск. Ее откроют не раньше 21 ноября, - сообщили в дежурно-диспетчерской службе правительства края.
В ДДС уточнили, что в этот раз снег стал причиной отключения электроэнергии в поселке Ушман в Верхнебуреинском районе. Без света там остались 22 дома, в которых проживают 86 человек. Энергетики уже направили в поселок бригады, поэтому электричество в ближайшее время подключат.
Также циклон спровоцировал задержку рейсов в аэропорту Хабаровска. На разное время были отложены вылеты самолетов в Охотск, Нелькан, Аян и Чумикан. В то же время железнодорожный транспорт ходит по расписанию.
- Сейчас на расчистке краевых трасс работает около 80 единиц техники. Активно убирают и федеральные автодороги. В самых сложных местах спасатели МЧС выставили свои посты. Оперативные группы следят за тем, чтобы машины не застревали на сложных участках, - пояснили в краевой ДДС.
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