Пассажирские автобусы возобновили рейсы по трассам на Владивосток и Биробиджан

Снежный циклон, обрушившийся на Хабаровский край в последние двое суток, постепенно покидает территорию региона. Вчера его эпицентр сместился в Охотское море, из-за чего снегом накрыло Ульчский, Ванинский и Советско-Гаванский районы. Снегопад прошел и в Хабаровске. Однако часть федеральных трасс, связывающих краевую столицу с соседними регионами, все же открыли для проезда пассажирского транспорта, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

- Вчера был возобновлен проезд по трассам во Владивосток и Биробиджан. Однако автодороги "Хабаровск-Находка", а также "Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре" все еще закрыты. Также по метеоусловиям не работает паромная переправа Ванино-Холмск. Ее откроют не раньше 21 ноября, - сообщили в дежурно-диспетчерской службе правительства края.

В ДДС уточнили, что в этот раз снег стал причиной отключения электроэнергии в поселке Ушман в Верхнебуреинском районе. Без света там остались 22 дома, в которых проживают 86 человек. Энергетики уже направили в поселок бригады, поэтому электричество в ближайшее время подключат.

Также циклон спровоцировал задержку рейсов в аэропорту Хабаровска. На разное время были отложены вылеты самолетов в Охотск, Нелькан, Аян и Чумикан. В то же время железнодорожный транспорт ходит по расписанию.

- Сейчас на расчистке краевых трасс работает около 80 единиц техники. Активно убирают и федеральные автодороги. В самых сложных местах спасатели МЧС выставили свои посты. Оперативные группы следят за тем, чтобы машины не застревали на сложных участках, - пояснили в краевой ДДС.