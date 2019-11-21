Ванинцам подкинут угля

На побережье Татарского пролива в Хабаровском крае большой бизнес продолжает наращивать мощности для перевалки угля.

Дочерняя компания холдинга «Колмар» - «ВаниноТрансУголь» сообщила о получении первого кредитного транша от банков-партнеров нового проекта. Ввод в эксплуатацию еще одного угольного терминала в Ванинском районе запланирован на следующий год. Предполагается, что через него будут переваливать до 24 млн тонн полезного ископаемого в год.

Инвесторы и федеральные СМИ подают новости о движении проекта как благо для всего Дальнего Востока. Тем более, что на этапе строительства сообщается о его экологической безопасности.

- Компания планирует вести операции в новом терминале закрытым способом, с применением специальных видов защиты от угольной пыли, в том числе водные пушки, - информирует заместитель генерального директора УК «Колмар» Анна Цивилева.

Было бы странно, если бы новый терминал не предусматривал закрытую перевалку угля, ведь с 1 января 2020 года она в России будет запрещена.

Людей, живущих вокруг порта, в том числе в соседнем Советско-Гаванском районе, настораживает другое. Водяными пушками с угольной пылью уже пыталась бороться компания «Дальтрансуголь» (дочка «СУЭК»). Она, кстати, намеревается к 2023 году нарастить ежегодные объемы перевалки угля через свой терминал до 40 млн тонн. Т.е. совокупно через портовые мощности Ванино в перспективе может проходить почти 65 млн тонн экспортного твердого топлива каждый год.

На фоне этих далеко идущих планов жители побережья вспомнили про то, как губернатор Фургал собирался провести скрининг состояния их здоровья. Чтобы можно было оперировать не только эмоциями активных защитников экологии, но и конкретными цифрами.

- Мы проведем глубокий анализ экологической ситуации в поселке. Закажем научное исследование влияния пыли на здоровье жителей, возьмем данные за последние 5 лет. Я уже дал поручение посчитать число случаев бронхолегочных заболеваний. Если наши догадки подтвердятся, будем принимать самые решительные меры, вплоть до обращения к высшему руководству страны, - заявлял глава региона в феврале этого года.

Так что такое угольная пыль - повод для чрезмерного эмоционирования экологических активистов или реальная угроза здоровью людей? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Видимо, порученцы Сергея Фургала десятый месяц все еще штудируют статистику бронхолегочных заболеваний в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

Сам губернатор, оказавшись в центре громкого скандала с обысками на предприятиях его жены и арестом бизнес-партнера, расширение угольного бизнеса на территории края никак не комментирует. А ведь еще в начале года был настроен решительно и грозил угольным компаниям закрытием терминала и подъездных путей.

- Читаю постоянно сайты федеральные, все так хвалят новую компанию, и наши пишут только хорошо. А я вот нашел, что в Якутии к ним были претензии. Рядом с шахтой у них местные сами собирали грязную воду вперемешку с пылью от угля, постили это в соцсетях. А им в ответ - что все чисто, что они там миллионы какие-то вкладывают в экологию. Как будет? Это еще посмотреть надо. Мы вот переехали в Хабаровск, а там вообще-то народу сколько, - говорит Олег Гмурыгин, проживший в Ванино более сорока лет.

Евгений Мезенцев