Бараки на хабаровских городских прудах наконец-то расселяют

В рамках программы развития застроенных территорий компания «Дальвостокстрой» до конца года должна предоставить жильцам деревянных двухэтажных домов 32 благоустроенные квартиры, - сообщеает пресс-служба администрации города.

Елена Юрьевна прожила в бараке на улице Дикопольцева 44 года, из всех благ цивилизации – колонка и нужник на улице. Света из-за прохудившейся электропроводки в квартире давно нет.

- Мебель всю оставлю здесь, только вот вещи соберу в сумку, и поеду в новую квартиру. Я уже видела свою новую квартиру. Там есть ванна, туалет, даже шкафы встроенные. Нам каждый год обещали, что мы скоро переедем, жаль, что муж так и не дожил до новоселья, - рассказала Елена Юрьева.

В соседнем подъезде дома семья Митяшиных тоже пакует вещи. Благоустроенную квартиру застройщик приобрел для них в Индустриальном районе города.

- Там недалеко магазин, остановка общественного транспорта. Думаем, в свою квартиру переедем уже в конце этой недели - вещи наши практически собраны,- рассказывает Татьяна Митяшина.

Из двух бараков, которые в скором времени пойдут под снос, только три семьи еще не выбрали себе квартиры. Вопрос о переезде с остальными жильцами уже практически решен.

- Все жители этих домов получат квартиры до наступления конца декабря. Территория площадью 1,5 гектара была отдана под развитие. Стройка развернется на месте снесенных бараков. Застройщик готовит проект, он будет вынесен на общественные слушания весной следующего года,- рассказал начальник отдела городского департамента архитектуры и землепользования Иван Стицкий.

Всего в Хабаровске более 750 домов с большим процентом износа (60%). Для их расселения требуется более 19 миллиардов рублей.

Фото:khabarovskadm.ru