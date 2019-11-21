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Добровольные дружины в Хабаровском крае предотвратили свыше трехсот правонарушений
Предварительные итоги деятельности добровольных дружин подвели в Хабаровском крае. За 10 месяцев активисты свыше 600 раз выходили на дежурство, помогая полиции обеспечивать порядок на улицах. В результате дружинникам удалось пресечь более 300 правонарушений. Благодаря добровольцам раскрыты 11 сложных преступлений, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края
- Дружинники не только патрулируют жилые районы, но и участвуют в надзоре за неблагополучными семьями, несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете. Так, к осени активисты выявили 9 неблагополучных семей, о которых ранее не знали. В ходе рейдов они также помогают изымать незаконную алкогольную продукцию. В отчетном периоде из оборота выведено 633 литра спиртосодержащей жидкости, - сообщил сотрудник отдела по вопросам безопасности департамента региональной безопасности губернатора края Иван Доморозов.
В ведомстве уточнили, что процесс создания дружин в нашем регионе продолжается. Сейчас в реестре насчитывается 151 отряд численностью 1483 человека. Дружины несут дежурство в 122 муниципалитетах и прикрывают все 17 районов, а также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Фото: khabkrai.ru
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