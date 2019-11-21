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Здоровосбережением займется молодежь Хабаровского края
С 22 по 23 ноября в Бизнес-инкубаторе ТОГУ (ул. Тихоокеанская, 150) более ста активистов, под кураторством краевого молодежного центра «Поколениум» станут участниками третьего регионального конвента "Молодежь Востока России: Здоровьесбережение".
В рамках конвента планируется:
-съезд Хабаровского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики", на котором предстоит подвести итоги прошедшего года, распланировать работу движения на 2020 год и провести курс по социальному проектированию.
-Школа волонтеров-медиков;
Вступить в движение может любой желающий (16-24 года), готовый развивать добровольчество в сфере здравоохранения. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ЕИС «Добровольцы России» и до 21 ноября 2019 года подать заявку на Третий региональный конвент "Молодежь Востока России: Здоровьесбережение".
Ссылка на регистрацию: https://cutt.ly/OeLqBKy
-финал ежегодного Чемпионата кейсов;
На Чемпионат кейсов в этом году было подано 66 заявок от 22 двух команд из 10 муниципальных образований края. В финал прошли только 7 команд, которые сразятся в квест-игре за призы – сертификаты в магазины цифровой техники. Участники снимали социальный видео ролик на тему борьбы с распространением курения вэйпов, электронных сигарет и систем нагревания табака среди молодежи Хабаровского края.
-социологическое исследование по отношению молодежи края к здоровому образу жизни.
Итогом мероприятия станет выработанная траектория развития движения «Волонтеров-медиков» в Хабаровском крае, повышение квалификации добровольцев в сфере медицины и стратегия формирования положительного отношения молодежи края к здоровому образу жизни.
Подробнее:
Отдел информационной работы краевого молодежного центра «Поколениум»
Телефон: +7 (4212) 57-36-25
Почта: pokolenium@yandex.ru
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