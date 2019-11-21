Здоровосбережением займется молодежь Хабаровского края  

С 22 по 23 ноября в Бизнес-инкубаторе ТОГУ (ул. Тихоокеанская, 150) более ста активистов, под кураторством краевого молодежного центра «Поколениум» станут участниками третьего регионального конвента "Молодежь Востока России: Здоровьесбережение".

В рамках конвента планируется:

-съезд Хабаровского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики", на котором предстоит подвести итоги прошедшего года, распланировать работу движения на 2020 год и провести курс по социальному проектированию.

-Школа волонтеров-медиков;

Вступить в движение может любой желающий (16-24 года), готовый развивать добровольчество в сфере здравоохранения. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ЕИС «Добровольцы России» и до 21 ноября 2019 года подать заявку на Третий региональный конвент "Молодежь Востока России: Здоровьесбережение".

Ссылка на регистрацию: https://cutt.ly/OeLqBKy

-финал ежегодного Чемпионата кейсов;

На Чемпионат кейсов в этом году было подано 66 заявок от 22 двух команд из 10 муниципальных образований края. В финал прошли только 7 команд, которые сразятся в квест-игре за призы – сертификаты в магазины цифровой техники. Участники снимали социальный видео ролик на тему борьбы с распространением курения вэйпов, электронных сигарет и систем нагревания табака среди молодежи Хабаровского края.

-социологическое исследование по отношению молодежи края к здоровому образу жизни.

Итогом мероприятия станет выработанная траектория развития движения «Волонтеров-медиков» в Хабаровском крае, повышение квалификации добровольцев в сфере медицины и стратегия формирования положительного отношения молодежи края к здоровому образу жизни.

Подробнее:

Отдел информационной работы краевого молодежного центра «Поколениум»

Телефон: +7 (4212) 57-36-25

Почта: pokolenium@yandex.ru