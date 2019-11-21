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Прокуратура возбудилась - зарплату выплатили
Задолженность по заработной плате в сумме более 5 млн. рублей удалось погасить в Хабаровске благодаря прокурорскому вмешательству.
Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска проведена проверка соблюдения трудовых прав работников открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект».
Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по заработной плате за период июль-август 2019 года перед 76 работниками на сумму 5 709 млн. рублей.
В целях восстановления прав работников на оплату труда прокурором района руководителю ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» объявлено предостережение, внесено 6 представлений. По результатам их рассмотрения задолженность по заработной плате погашена полностью.
В отношении предприятия и его руководителя возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ч.ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
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