Сервисы Роскомнадзора стали доступнее

С начала года через сервис электронного взаимодействия с операторами связи поступило около 21 тыс. заявок на получение разрешительных документов

Растет количество заявок от операторов связи на получение разрешительных и регистрационных услуг в сфере связи через сервис электронного взаимодействия, запущенный Роскомнадзором в конце 2018 года. С начала года через сервис поступило около 21 тыс. заявок.

Переход на электронный обмен данными между информационными системами позволил исключить человеческий фактор, что обеспечило прозрачность при оказании услуг. А за счет отсутствия ручного труда при обработке заявлений сократились сроки, необходимые для подготовки и оформления документов. При этом помимо документов в электронном виде оператор связи получает еще и структурированную информацию (в том числе об условиях и технических характеристиках использования радиочастот), которую можно автоматизировано учитывать в своей системе.

Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, оператору связи необходимо разработать собственную информационную систему, обеспечить возможность обмена данными с информационной системой Роскомнадзора, а затем обратиться в Роскомнадзор для проведения тестирования электронного обмена данными. Уже по результатам данной работы систему можно будет использовать в промышленной эксплуатации.

Ранее в рамках оптимизации процессов предоставления разрешительных и регистрационных процедур в сфере связи Роскомнадзор запустил Портал операторов связи. Новый сервис позволил значительно упростить процедуры подачи заявочных материалов и получения результатов оказания услуг. К примеру, появилась возможность подавать одно заявление на получение нескольких видов услуг, направлять документы в электронном виде и отслеживать этапы их прохождения в онлайн-режиме.