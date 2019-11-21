Рояль "Михаил Глинка" появился в хабаровской школе искусств

Всего десять музыкальных инструментов приобретены в рамках национального проекта «Культура». На развитие материально-технической базы учреждения федерация выделила более 5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации города.

«Теперь у нас есть новые рояль, два фортепьяно, аккордеон, гитара, флейта, ударная установка, ксилофон», - рассказала директор детской школы искусств №7 Наталья Гальцева.

Она добавила также, что для учреждения приобрели интерактивную панель, с ее помощью детям гораздо проще будет овладеть музыкальной грамотой. Ученики и педагоги школы искусств уже оценили качество звучания новых инструментов. А 22 ноября такая возможность появится и у зрителей - в учреждении состоится концерт, посвященный международному Дню матери.