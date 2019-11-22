Комсомольскую трассу снова закрыли для пассажирских автобусов

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что с 17.30 (хбр) 21 ноября 2019 года в превентивных целях КГКУ «Хабаровскуправтодор» вводит ограничение движения пассажирских автобусов на автодороге г. Комсомольск-на-Амуре – г.Амурск с подъездом к п.Ачан. Данное ограничение обусловлено образованием снежного наката и гололедных явлений.

Также напоминаем, что продолжает действовать ограничение для пассажирского транспорта на автодороге А-376 «Хабаровск - Лидога – Ванино» с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре.

Подразделения МЧС России находятся в готовности для оказания помощи автомобилистам при возникновении происшествий. Организовано круглосуточное дежурство.