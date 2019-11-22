Проблемы трудных подростков: Как сделать человека

«Перековать» характер проблемных подростков сложно. И удается это не со всеми. Остальных ждет наркомания или криминал. В хабаровском центре социальной реабилитации подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы) поведением я читаю характеристики подопечных.

«Подвержен чужому влиянию, недоверчив, обидчив. Не умеет контролировать свое поведение в отношении социальных нормативов. Стремление к лидерству сопровождается поведенческими проблемами, наличием агрессии. Подросток активен, энергичен, имеет развитое воображение. Интереса к учебной деятельности не проявляет.

Склонен к правонарушениям, использованию нецензурных выражений, употреблению насвая. Состоит на внутришкольном учете. Воспитывается в неполной семье. Вредные привычки - сквернословие, курение. Мать привлекалась к административной ответственности».

Дороги, которые мы выбираем

Я беседую с директором центра Андреем Скрыпниковым и главным специалистом Мариной Скворцовой о проблемных подростках, их интеграции в общество. Красной нитью в разговоре проходят темы Выбора и Пути. Характер юношей уже в целом сформировался, «перековать» его очень сложно. Детям стараются показать их будущую жизнь, когда тем предстоит выбирать ту или иную дорогу.

Выбрать хорошее отношение к людям. Выбрать семью, детей, работу. Выбрать ответственность за свои поступки. Выбрать стремление к саморазвитию. Выбрать признание и уважение в обществе. Выбрать интересное хобби. Выбрать жизнь.

Или выбрать изолятор и тюрьму. Выбрать судьбу, где каждый день - ходьба по краю пропасти. Выбрать наркотики, болезни в молодом возрасте, гниение заживо. Выбрать решетки, караульные вышки, скудное питание, жизнь, где не сможешь распоряжаться собственным временем. Выбрать презрение общества. Выбрать смерть в тридцать лет.

В учреждении живут шестнадцать воспитанников. Они будут здесь находиться от 45 до 65 дней. Это очень мало, признает Андрей Скрыпников. Но даже за такой промежуток времени подросток в хорошем смысле может измениться до неузнаваемости.

«Первые две недели самые тяжелые, - рассказывает Скрыпников. - Иногда приезжают дети без малейшего понятия о гигиене. Мы их приучаем каждый день мыться, чистить зубы, аккуратно складывать свои вещи. Затем знакомим с трудовыми дисциплинами».

Здесь есть симулятор автомобиля, электронный сварочный аппарат, сантехнический и электротехнический стенды, столярная мастерская, компьютерный класс, площадки для футбола, волейбола, баскетбола, лазертаг. Детей каждую неделю возят на спортивные матчи, базы отдыха, в бассейн, в техникумы, где они могут ближе познакомиться с той или иной профессией.

Один из выпускников центра реабилитации поступил в престижный московский вуз. Другой стал начальником пожарной части. Преподаватели учреждения заслуженно гордятся этими фактами. Ведь с некоторыми подростками приходится помучиться.

«Есть те, кто уверен, что у нас вольница, - продолжает Андрей Скрыпников. - Что у нас можно пить, курить - веселиться, одним словом. Но когда они приезжают, мы ясно им даем понять, что у нас режимное учреждение. Бывает, что дети сбегают. Одних таких мы с полицией до четырех утра ловили - ребята из района имени Лазо, домой захотели».

Но бывает и так, что подросток, изначально доставлявший проблемы, в конце смены просит преподавателей оставить на память автограф, например, на своем футбольном мяче. А потом поддерживает с ними связь, пишет, звонит. И вся работа стоит таких моментов, признается Скрыпников.





Как это ни странно звучит, но девиантное поведение не всегда означает что-то негативное. Есть и позитивная девиация, то есть поведение, приносящее обществу благо, но тем не менее отклоняющееся от общепринятых норм. К ней относят самопожертвование, героизм, обостренное чувство жалости, умственные способности и талант, гениальность, сверхтрудолюбие.





10 процентов

Читаю другую характеристику. «Подросток отклонений в развитии не имеет. По характеру несдержанный, неусидчивый, взрывной. Часто не выполняет домашние задания, опаздывает или не посещает уроки, придумывая разные причины. Состоит на внутришкольном учете. Склонен к моральному и физическому насилию над младшими, часто агрессивен, сквернословит, неуважительно относится к педагогам, курит, замечен в вымогательстве денег».

Увы, но большинство подростков с девиантным поведением, попадая обратно в свою среду, идут по наклонной. Их ждет токсикомания, наркомания, алкоголизм, криминал…

«Вся социальная работа и всё, что связано с социализацией (особенно в подростковом возрасте), не так быстры и приносят результат не в тех объемах, в которых бы хотелось, - рассказывает Марина Скворцова. - Процесс очень сложный. К 13-15 годам подросток уже достаточно сформировавшаяся личность, переделать его очень сложно. Тем более что кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени готов к переменам».

Бывает, что некоторые подростки меняют свое окружение и перестают общаться с личностями, тянущими их на дно. Однако, повторимся, это относится к меньшинству. Марина Скворцова дает оценку: примерно десять процентов от общего числа детей с девиантным поведением. Это значит, что из всех шестнадцати воспитанников, находящихся сейчас в центре реабилитации, только двое станут полноценными членами общества… Удручающе? Может быть. Но эта цифра вполне в рамках статистики.





Директор хабаровского центра социальной реабилитации подростков с девиантным поведением Андрей Скрыпников: «Мы стараемся показать детям, что значит встать на один путь и встать на путь другой. Рассказываем о тех, кто сидит в СИЗО, объясняем: эти ребята не плохие, они такие же пацаны, как и вы. Просто сейчас они оступились и оказались там, а вы пока здесь. И у вас есть выбор. Не дожидаться, когда оттуда придется писать маме и папе как вам плохо, а изначально пойти другим путем».





«Блатной» - это не круто

Если в ребенке сидит недопонимание этого мира, то ему следует объяснить, доказать, научить – таково мнение педагогов хабаровского центра реабилитации подростков с девиантным поведением. Тем более что после выпуска бывшего подопечного не отпускают на все четыре стороны. Его ждет постреабилитационное сопровождение.

«У нас есть специальная карта постреабилитации, - говорит Андрей Скрыпников. - Мы создаем базу из творческих и спортивных кружков по всему краю. В карте пять воспитателей пишут рецензии - какие спортивные или творческие задатки есть в ребенке, в каком направлении следует сделать уклон. И когда преподаватель видит эту карту, он уже знает, что нравится ребенку, что следует в нем развивать».

В каждой смене находится несколько подростков, которые побывали в центре содержания несовершеннолетних. Во время бесед с воспитанниками их приглашают рассказать об этом опыте. Пока ни один из них не сказал, что в ЦСН ему понравилось и он бы хотел туда вернуться… Детям дают понять, что быть «блатным» сейчас не круто, не модно, что это не в тренде.

Слышал мнение, что надо ужесточать условия содержания проблемных подростков. Однако все педагоги, с которыми я общался, против такой методики. Изолировать от общества легко. Но давайте вкратце пробежимся по характеристикам детей, которые сейчас содержатся в центре реабилитации.

Один из неполной семьи, у другого родители пьют, у третьего отец постоянно уезжает работать вахтовым методом, а матери все равно. В каких-то семьях родители унижают своих детей, в каких-то не унижают, но царит нищета… Если постоянно изолировать детей от общества, то как быть с родителями, которые не заморачиваются со своими обязанностями? А самое главное - как таким родителям запретить рожать новых детей?

Андрей Канев

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