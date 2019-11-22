Российским школьникам показали «Дальневосточные рубежи»

Хабаровский край принял участие в реализации культурно-просветительской программы «Дальневосточные рубежи». В рамках национального проекта «Культура» в октябре-ноябре регион посетили 660 детей из 9 субъектов страны, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.





Благодаря проекту школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Новосибирска, Иркутска, Томской, Московской, Ленинградской областей и Красноярского края впервые получили возможность побывать в Хабаровском крае. Ребята посетили набережную им. Невельского, Комсомольскую, привокзальную, а также площадь им. Ленина и площадь Славы, Спасо-Преображенский собор, городские пруды, мост через реку Амур, музеи краевой столицы. Побывали на пограничной заставе села Казакевичево, где открывается вид на Китай.





Культурный обмен между учащимися проходит с 2015 года. Тогда проект был включен в Национальную программу детского туризма. За это время Хабаровский край посетили 1280 школьников из других регионов страны. В 2019 году программа «Дальневосточные рубежи» вошла в национальный проект «Культура». В следующий раз школьники из других городов страны посетят Хабаровский край в 2021 году.





Программа реализуется во исполнение поручения Президента РФ с целью популяризации культурного наследия народов России и приобщения молодежи к истории и культуре страны.





Фото: khabkrai.ru