Плата за житье: Выжженная земля

Бездушие и наплевательство чиновников к погорельцам превратило семью в бомжей

Они не бичи, они не маргиналы. Они законопослушные жители города Хабаровска - семья Азыевых. Сама Елена и двое ее сыновей, 25 лет и 21 года. В результате поджога 8 апреля 2019 года дома №200 по проспекту 60-летия Октября они остались без жилья.

Квартира №1, где жила семья Азыевых, не приватизирована и находится в социальном найме. Как и остальные квартиры в первом подъезде (и частично во втором) этого двухэтажного дома постройки середины XX века. И вот уже восемь (!) месяцев эти люди - без всякой помощи и поддержки со стороны властей. После пожара никто из чиновников - ни районного, ни городского уровня, по словам Елены, даже и не предложил ни единого варианта временного расселения. Хорошо еще, что сотрудники правоохранительных органов из отдела полиции №5 в июне точно выяснили, что был «поджог горючих материалов завалинки неустановленным лицом» и даже бумагу выдали Азыевым, что они - потерпевшие по уголовному делу.

Сама-сама…

Семья сама вынуждена была искать, где жить и у кого разместить частично спасенное имущество. Нет, что вы, из официальных властей все готовы помочь погорельцам, но не здесь и не сейчас. Пожарные огонь потушили быстро, при этом полностью разобрали крышу над первым подъездом. После пожара надо было сделать не так уж и много, чтобы дом не начал разрушаться: вместо крыши возвести легкий каркас, обтянуть его пленкой, чтобы осадки не заливали два этажа. В квартире Азыевых - она на первом этаже - на тот момент достаточно было заменить оконный блок. Писали они об этом в соответствующие органы в апреле, сразу после пожара, писали в мае, потом писали летом, писали в сентябре, последний раз - в октябре. «Весь остальной ремонт мы бы сделали сами», - уверяет Елена. Верю, смогли бы. В 2018 году семья отремонтировала свое жилище, начиная от полов и заканчивая потолками. Но все пошло прахом после пожара.

Управляющая компания - муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (МУП «УО МКД») - после неоднократных обращений сделать хоть что-то послала приставучих жильцов по всем известному адресу - в администрацию города Хабаровска: «Учитывая высокую стоимость восстановительного ремонта, значительную долю муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирного дома, в адрес администрации города Хабаровска направлено письмо о рассмотрении вопроса о признании разрушения строительных конструкций здания в результате пожара чрезвычайной ситуацией муниципального характера и принятии решения о финансировании аварийно-восстановительных работ». В чем и расписался директор Владимир Маргулис.

Гори-гори ясно!

Районные власти в лице комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом не остались в стороне и в августе 2019 года осмотрели место происшествия: «Специалистом комитета проведен осмотр многоквартирного дома №200 по проспекту 60-летия Октября. В результате осмотра установлено, что строительные конструкции крыши имеют значительные повреждения, над подъездом №1 отсутствует кровля, сгорела стропильная система. При осмотре фасада с торца дома в районе первого подъезда установлено, что сгорели оконные блоки квартиры №3, расположенной на втором этаже, имеются значительные повреждения обшивки дома, отсутствует завалинка. При осмотре квартиры №3 установлено, что в коридоре частично сгорел потолок площадью 6 квадратных метров. На момент осмотра полы в квартире залиты водой, стены сырые, также выявлена вертикальная деформация стен, значительные отслоения штукатурного слоя до дранки. При осмотре жилого помещения №1 установлено, что полы, стены, потолок имеют сырые пятна, подтеки, выявлена деформация стен, отслоение штукатурного слоя до дранки. На момент осмотра в коридоре по стене над входной дверью в квартиру течет вода. В комнате слева от входной двери с потолка по электропроводке капает вода, освещение отсутствует».

И решила помочь: «…в адрес управляющей организации МУП г. Хабаровска «УО МКД» направлено письмо о принятии мер по восстановлению крыши многоквартирного дома №200 по проспекту 60-летия Октября». Как на это МУП г. Хабаровска «УО МКД» отреагировало - смотрите выше.

Городская администрация тоже посодействовала - всесторонне рассмотрела и оценила ущерб, описанный в обращении МУП «УО МКД»: «В результате пожара в первом подъезде многоквартирного дома №200 на проспекте имени 60-летия Октября 8 апреля 2019 г. значительно повреждены строительные конструкции, а именно: чердачные деревянные перекрытия в жилых помещениях с образованием сквозных отверстий, разрушено покрытие кровли с элементами крыши над первым подъездом, отдельные верхние брусья сгорели».

Медленно и верно

И… попросила подождать: «…в соответствии с изложенным, мероприятия по восстановлению дома №200 на проспекте имени 60-летия Октября будут разработаны после заключения городской межведомственной комиссии». Это из ответа управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Хабаровска от 8 мая сего года. До сих пор ничего не сделано. После весенних осадков, после летних дождей, после осеннего ненастья в квартиру зайти страшно. Там сырость, гниль, грибок, вздутые полы, осыпающийся потолок, поведенные стены.

Мэрия Хабаровска чем смогла, тем и помогла: «В связи с произошедшим пожаром в городскую межведомственную комиссию направлено письмо о повторном (выделено автором) рассмотрении вопроса соответствия технического состояния дома №200 на проспекте имени 60-летия Октября требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Отчаявшись добиться хоть каких-то действий от административных органов, в октябре этого года Елена Азыева обратилась в прокуратуру. И там ей тоже «помогли», но уже за подписью заместителя прокурора Железнодорожного района Антона Бойко: «При указанных обстоятельствах в настоящее время у прокурора отсутствуют основания для обращения в суд с исковым заявлением об обязывании должностных лиц администрации города Хабаровска предоставить жилое помещении».

Надеяться и верить?

Этот дом за последние пятнадцать лет горел неоднократно, начиная от мелких пожаров и заканчивая последним, самым серьезным по урону. Но самым страшным для семьи был прошлый поджог. Это случилось, по словам Елены Азыевой, в 2005 году. Ранним утром какие-то мерзавцы кинули факел между первым и вторым этажом и подперли входную дверь. Полыхнуло знатно, отрезая сразу два этажа от путей спасения. Люди в окна выпрыгивали! В квартире Азыевых на окнах были железные решетки. «Услышала шум, подошла к двери, что из квартиры на лестничную клетку ведет. Ключ застрял в замочной скважине, еле вытащила», - о том случае с дрожью в голосе рассказывает Елена. Ей повезло, что дверь не сумела открыть. Иначе бы ее просто бы сдуло стеной пламени, превратив в головешку. Семья задыхалась в дыму, неоднократно звонила пожарным и в службу спасения. Просили подождать, форточки не отрывать, дескать - выезжают. Понимая, что дети, да и она сама могут задохнуться, не дождавшись помощи, через квартиру соседей выбрались на улицу. После пожара семья две недели прожила без электричества. Ни шатко ни валко, но в тот раз и электропроводку восстановили, и подъезд отремонтировали, и лестницу восстановили. В этот раз, судя по всему, ответственным лицам все индифферентно.

Не обошлось и без желающих поживиться на беде погорельцев. В конце лета семье Азыевых пришел счет за электричество. Хотя энергетикам еще в апреле был отправлен документ о случившейся беде. После личного визита Елены Азыевой энергетики сослались на «досадный сбой в программе». Удивительно, что программа ошибается только В ИХ ПОЛЬЗУ. Я не удивлюсь, что и за остальные коммунальные услуги с семьи Азыевых деньги попытаются стрясти.

Пока что люди идут ТОЛЬКО законным путем - восемь месяцев без крыши над головой, восемь месяцев чиновничьих отписок и процессуальных действий, восемь месяцев скитаний по чужим углам и съемным квартирам.

Никого не находят, никого не наказывают. И самое удручающее - никто не хочет помогать пострадавшим, исполняя свои прямые обязанности.

Сейчас обгоревшие остатки дома №200 укрыты чистейшим снегом. Как покойник - белым саваном.

Андрей Дунаевский



