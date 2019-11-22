Знай наших: Курган не нашей славы

Историк из Хабаровска участвовал в раскопках кургана с 3000-летней историей

Жаль, но все было не у нас. Это так прекрасно - в свой летний отпуск копать землю, таскать камни, мокнуть под дождем! Хорошее времяпрепровождение для настоящих профессионалов и не менее горячих любителей - археологов и историков.

Александр Соболев, сотрудник исторического отдела музея истории Хабаровска, на раскопках кургана Туннуг в Республике Тыва провел месяц с небольшим - с конца июля по начало сентября.

Раскопки возглавляет Институт истории материальной культуры Российской академии наук, руководителем экспедиции был Тимур Садыков. По словам историка Соболева, были и российские археологи, но из-за нехватки приглашали специалистов как из других регионов, так и иностранных: «Были спецы из Швейцарии, Испании, Австралии, была съемочная группа из США». Всего на объекте одновременно работали от ста двадцати до ста сорока человек: где-то шестьдесят историков и археологов, остальные - волонтеры. «Людей было когда больше, когда меньше. Волонтеры со всех концов страны и иностранные добровольцы по условиям контракта работали пять часов. Профессионалы, естественно, дольше. В середине лета, а оно там короткое, и в купальниках можно было трудиться. Место там такое - долина», - начинает рассказ Александр Соболев. В этом году экспедиция работала около пяти месяцев.

По словам историка, сам курган впечатляет: «На данный момент Туннуг, что в переводе с местного языка означает «глухое место», – древнейший из найденных курганов, относящихся к скифской культуре. И хотя над поверхностью он выступает не более полуметра, подошва у него большая – примерно сто шестьдесят метров в диаметре».

Про быт и немножко вкусно

Семейная пара Соболевых до места раскопок добиралась самостоятельно и на собственные средства. Так что ни бюджет Хабаровского края, ни бюджет музея, где служит Александр Соболев, не понесли никаких трат: «От Хабаровска до Красноярска поездом, потом пересадка до Абакана. Дальше - только автомобильным транспортом через Западные Саяны. Так попали в северную часть Тывы. А там до лагеря - рукой подать, разумеется, по местным меркам».

«На месте раскопок очень хорошо налажен быт, баня стационарная - ежедневно. Попарился и сразу в Уюк», - рассказывает Александр. Как это, что за новый способ - уюк?! «Это река так называется, на ее берегу баня и стояла», - веселится историк. И продолжает: «Для проживания предоставлялись палатки, но мы приехали со своей. К моменту начала раскопок, еще в апреле, лагерь был полностью оборудован. Туалет - на свежем воздухе, но сколоченный из досок. Ни с водой, ни с питанием, ни с гигиеной за все время не было никаких проблем», - рассказывает про быт мой собеседник.

Сочлененные снегоболотоходы класса ТТМ предоставили военные. Благо министр обороны патронирует РГО (Российское географическое общество. - Прим. авт.). «Да и половины не удалось бы сделать, если бы не эти машины. Два с лишним километра от лагеря до места раскопа, да еще и по болотистой местности. Половина светового времени ушла бы на хождение туда-сюда. Утром из лагеря на курган, потом на обед в лагерь, затем возвращение на раскопки и вечером назад. Вот и посчитайте. А вездеходы за два раза всех увозили», - рассказывает о логистике Александр. Сергей Кужугетович, респект и уважение! Сам ходил по болотам, так что знаю каково это - ножками несколько километров по хляби.

Тяжелый труд на свежем воздухе способствует аппетиту. Накормить такую ораву археологов (волонтеры питались в своем лагере. - Прим. авт.) еще та задача. «Была своя кухня, со своим отдельным поваром. Аборигены мясо - баранину, конину - по божеским ценам поставляли, овощи были свежие. Так что питание пусть и не ресторанного типа, но обильное. Это на мой взгляд и на мой вкус. Плюс на месте раскопок организовали легкий перекус - бутерброды и прочее. Отдельное слово - это местная молочная продукция! Сметана и творог были такого качества и такой свежести! Я ни разу в Хабаровске такой не видел и не покупал», - рассказывает про мелочи быта специалист-музейщик. Ну это и понятно - скотина там на таком дивно-диком разнотравье отъедается!

Завхозовская «буханка» - автомобиль УАЗ-452 из ближайшей деревни, находившейся в тридцати километрах от лагеря археологов, иногда приезжала забитой ящиками с абаканским пенным напитком. Некоторые «профессионалы» до палаток, используя малую механизацию (тачки для грунта), по ящику (20 бутылок входит!) увозили. В пятницу, после баньки, под профессиональные разговоры да на свежем воздухе - самое то! Иностранные коллеги угощали своим традиционным - ирландским и шотландским. «Напитки и остальные мелочи - зубную пасту, мыло, иные расходные материалы - за свой счет заказывали завхозу. Он и привозил», - говорит Александр Соболев.

С электричеством тоже не было проблем. На три часа в лагере врубали генератор, и любой желающий мог подзарядить свою аппаратуру. Да и сотовая связь там была. От цивилизации специалисты и любители археологии не были оторваны. Только трудись - наши цели ясны, задачи определены!

За работу, товарищи!

Сам курган не сильно выделяется над поверхностью. Большая его часть находится под поверхностью земли. И после снятия верхнего слоя пришлось перетаскивать-перебрасывать-перевозить кучу камней. Ими в свое время курган и был обложен. «Да ничего сложного не было - народу много. Камни можно перемещать в любую погоду, так что работали и при мелком дожде», - говорит про способ раскопа историк. Нормально так: свой отпуск, за свои деньги провести на некоем подобии римских каменоломен! Одобряю!

«Да вы поймите: для ученого, для исследователя важно открывать и познавать что-то новое! Тем более что курган Туннуг неординарен, таких памятников очень немного. Он относится к скифской культуре, что сложилась и развивалась в Центральной Азии. А не к той, что присутствует в европейской части России. Бывает, что ученый копает всю жизнь, но у него не получается затронуть объекты такого уровня. А тут мы получили такую возможность!» - с жаром объясняет хабаровчанин.

Там еще копать и копать! Кроме начавшихся раскопок кургана Туннуг, вскрыто только два объекта – Аржаан-1 и Аржаан-2. Учитывая, что в Аржаан-1 часть камер была заполнена человеческими захоронениями и принесенными в жертву конями, есть большая вероятность подобных находок и в Туннуге. Да и Аржаан-1 - одно из крупнейших в Центральной Азии царских захоронений скифского времени - расположено в паре километров от Туннуга. А рядом стоят еще несколько курганов. «Просто ранее раскопанные курганы были боле достижимы. Туннуг фактически находится среди болот», - делится историк.

«Из всех средств механизации были только тачки. Лопата, мастерок, скребок - вот основные орудия труда, дабы не нарушить и не перемешать исторические слои. Да, и еще помпа, которая откачивала воду, - вспоминает Александр. - Кругом болота, внизу мерзлота, влаги хватает. Да ведь это, считайте, замкнутая долина. Испарилась вода, поднялась вверх, сконденсировалась и опять выпала дождем», - говорит о местных условиях Александр Соболев. Да, не курорт, продолжает он: «Во второй половине августа по ночам было не более +6 градусов Цельсия». И в таких условиях удалось исследовать 10-15% от общей площади. Причем исследовали как сам курган, так и территорию вокруг него. В этот сезон докопались до перекрытий из лиственницы. Стволы красного дерева - сантиметров 50 в диаметре, неплохо сохранились для экспонатов возрастом три тысячи лет. «На моих глазах проводился отбор для дендрохронологического анализа для более точного установления времени захоронения», - говорит об итогах работы Александр Соболев. Это же какой объем работы предки в свое время выполнили!

Тонкие ранимые натуры

Это на первый взгляд археологи - люди с тонкой душевной организацией, как и историки! В реальности это люди с крепкой мыщцой, задубелой кожей и довольно циничным взглядом на жизнь. Вы лопатой покопайте, вы тачку, полную земли, потолкайте, вы камни потаскайте, вы скребком поорудуйте! И это все не день, и не два, а месяц, а то и более! А посвящение в археологи волонтеров РГО! Пусть это облегченная, причем сильно облегченная версия практически такой же дистанции, что проходят бойцы спецназа, но вы сами ее попробуйте проползти, пройти, испытать. Да, у волонтеров (а там и такие авантажные девицы попадались!) тонкая и ранимая душа, но сами ого-го! Иностранный специалист из Швейцарии Джино Каспари на спор присел сто четыре раза с живым упитанным бараном на плечах. И выиграл этот раунд национальных игр! Получил в награду барашка, коего чуть позже и того... Мясо ушло на прокорм коллегам. Шашлык из баранины под абаканское на лоне дикой природы Тывы - это так чудесно! Шкура пошла на жилетку швейцарцу, в ней он все оставшееся время на кургане и рассекал.

И когда на раскопки прилетел какой-то там арабский шейх (одет как шейх, выглядит как шейх, вертолет как у шейха), то его визит не вызвал ажитации. Да, прилетел, да, посмотрел, да, интересно. Если он в качестве соинвестора участвует в проекте, то и шейху интересно. Для археологов и волонтеров это просто рабочий момент. Они как копали, так и продолжили. Как перетаскивали камни, так и делали дальше.

Для волонтеров РГО мэтры от археологии, не совсем мэтры от истории и совсем не метры, а «сантимЭтры» от дела «копать-таскать-сдувать», время от времени выдавали лекции-перформансы в виде концерта. Выступления организовал коллектив No Judgement в составе: Макс – ударные (этнический барабан), Йолег - варган, Рэд - губная гармошка и бэк-вокал, Доткин - гитара и вокал. Лекция представляла собой ассортимент современной археологической бардовской публичной песни задолго за полночь. Ну как публичной… Часть песен, по цензурным соображения, нельзя воспроизвести на больших площадках и газетных страницах. Экие смутьяны юных душ! Но, прослушав записи это самопальной группы, ржал аки конь! «Над Синаем тучи ходят криво», «По полю франки грохотали», «Как за Танаис-рекой скифы пьют-гуляют» - не очень-то и серьезный урок географии с историей на свежем воздухе. Прослушав, а потом вслух продекламировав строчки из баллад «Грязная археологическая» и «Молодой МНС» Константина Завалина, проникся бытом археологов по самое не балуйся!





А у нас вот так

Это, конечно, здорово, что наши социалисты-историки копают ТАМ! Но почему сотрудник хабаровского музея не копает ЗДЕСЬ?! У нас ведь край - тысячелетняя древняя история и культура! Понятно, что Ачанский городок - это величина достаточно эфемерная. В летописях про него много чего сказано. Но до сих пор ТОЧНОГО местонахождения никто не знает. «Есть предположение, что Ачанский городок мог быть на территории нынешнего Китая», - делится гипотезой Александр Соболев. Да и бог с ним, для туристической индустрии Хабаровского края слух, легенда, гипотеза тоже свою роль могут сыграть.

Но ведь существует масса иных, не мене интересных исторических мест. Где можно, и самое главное, нужно проводить раскопки. «В Хабаровском крае экспедиций ТАКОГО уровня нет уже очень давно, последняя подобная была еще в советское время. Есть и в крае, и на Дальнем Востоке не менее интересные объекты. Участвовал в раскопках Албазинского острога в 2015 году, работал на Бохайском городище в Приморье, раскапывал памятники средневековья в Амурской области, но это все были небольшие экспедиции. Порой они могут быть очень жесткими по условиям выживания в поле, когда выделяются деньги ТОЛЬКО на продовольствие, тут уж не до жиру», - сетует Соболев. Единичные экспедиции с малочисленным составом погоды не сделают.

И в итоге резвятся «черные» копатели в крае как хотят. «В Тыве такого явления практически нет. И власти, и местное население как-то бережно, по-домашнему внимательно относятся к своей истории. Не то что у нас. Любая попытка копать втихую там может закончиться ОЧЕНЬ плачевно для «диких археологов», - объясняет Александр Соболев. Так что если ученые в нашем крае что-то и раскопали, то сильно этого не афишируют. Иначе «шакалы» все разворуют. «У нас практически нет раскопок чисто академического уровня - как в Тыве в Долине царей. Это многомиллионные затраты. Да, у нас проводятся действия, связанные с проведением историко-культурных экспертиз или с аварийными работами при разрушении памятника. Но не более. Хотя у нас есть кадры специалистов-археологов, и историков у нас готовят», - уточняет сотрудник музея истории Хабаровска.

И пока в Хабаровском крае все никак не могут определиться с туристическими приоритетами, у вас, уважаемые читатели, есть шанс попасть в такое замечательное место, как Долина царей в Республике Тыва. Для этого надо заполнить на сайте РГО заявку на участие в экспедиции по исследованию кургана Туннуг. По словам организаторов, по крайней мере для историков, для молодых археологов оно того стоит: «Помимо раскопок для команды добровольцев подготовлена насыщенная культурная программа: лекции археологов Института истории материальной культуры РАН, спортивные мероприятия, тематические дни, а также посещение музеев и достопримечательностей Тывы и соседних регионов». Все, что смог, я сказал, - Dixi!

Андрей Дунаевский