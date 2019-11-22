О спорт, ты - нечто!

В Законодательной думе края в рамках «правительственного часа» хорошо поговорили «за спорт»

О победном шествии как спорта больших достижений, так и массового движения за здоровый образ жизни рассказал и.о. министра физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Оказывается, доля граждан Хабаровского края, систематически занимающихся спортом и физической культурой, неуклонно, из года в год, растет. К 2022 году, как уверил и.о. министра, вплотную приблизимся к 60%. Большая часть спортсменов-любителей - это дети и молодые люди до 30 лет. Для этого, по словам Дмитрия Чикунова, созданы все условия. Начиная от спортивно- любительских мероприятий, как то: Декада спорта и здоровья (проходит в первую половину января), организуемые с 2013 года краевой День здоровья и спорта, День физкультурника -каждый год во вторую субботу августа, и заканчивая профессиональными состязаниями и специальными мероприятиями в сфере адаптивного спорта.

Гладко было на бумаге

Возрожденная не так давно система «Готов к труду и обороне» в прошлом году дала большой «урожай» значкистов ГТО - более 14 тысяч человек по краю. Есть где тренироваться как любителям этого дела, так и профессионалам от спорта. В 2019 году введены в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКОТ), приспособленных для сдачи норм ГТО. В семь муниципальных районов поставлено оборудование для сдачи норм ГТО. В спортивную школу «Амур» закуплен комплект оборудования для хоккея. Модернизирован стадион «Энергия» - уложено футбольное покрытие. Построены пять спортивных объектов - два в Хабаровске, по одному - в Переяславке, район имени Лазо, в Некрасовке - Хабаровский район, Троицком - Нанайский район. В Советской Гавани оборудовано футбольное поле с легкоатлетическими дорожками. В краевую спортивную школу Олимпийского резерва тоже приобретен комплект оборудования.

И по деньгам, судя по докладу и.о. министра, все хорошо. Спортсмены нашего края и их тренеры имеют солидное поощрение за призовые места на различных соревнованиях: в общем и целом, но с большим разбегом - от 10 тысяч рублей за 3-е место на первенстве России до 5 миллионов рублей - за победу на Олимпийских играх. И это не считая стандартной заработной платы. По словам Дмитрия Чикунова, спортивные тренеры в крае получают около 50 тысяч рублей в месяц. «Да неужто ?!» - изумились депутаты. И.о. министра физической культуры и спорта Хабаровского края уточнил, что это - в среднем, в общем и целом. И согласился, что в районах заработки гораздо меньше.

…да забыли про овраги

Все бы хорошо было - цифры глаз радуют и суммы приятные мелькают, но тут Дмитрию Чикунову всякие-разные вопросы начали депутаты задавать. Они как-то на слово не верят и не так давно были с проверкой школ в краевом центре: пути-дороги, питание-потребление, то да се. И заодно посмотрели стадионы. Так вот, в большинстве случаев эти спортивные сооружения находятся в плачевном состоянии. Их тоже надо подтягивать до современного уровня. Есть идея как исправить ситуацию. Можно как в советское время найти им шефов из числа солидных предприятий. Или попробовать договориться с застройщиками коммерческой недвижимости в районе. Чтобы они долю малую отстегивали на школьные стадионы. А что?

Народный избранник Иван Крюков предложил сделать «обрезание» денежных средств на содержание СМИ и освободившиеся миллионы пустить на развитие общедоступного спорта. Коллеги за спиной сначала вздрогнули, но потом радостно выдохнули. Депутат предложил секвестировать городские масс-медиа. Я так понимаю, типа 80 миллионов должно на много спортивных сооружений хватить? Это как посчитать.

Вот в Амурском районе в поселке Эльбан построили хоккейную коробку. И на этом всё, деньги закончились. Вот и попросили депутаты помочь дооснастить сооружение - одни сертифицированные хоккейные ворота обойдутся в 123 тысячи рублей. «Сколько-сколько?! Да они так много стоить не могут!» - усомнился Дмитрий Чикунов. Оказалось, что и.о. министра прав - сумма не та. В реальности - 75 тысяч рублей за одни ворота. Всё остальное - плата за установку.

Отдельный вопрос со строительством современных спортивных площадок в районах, в небольших поселениях. Там нового мало. А то, что осталось со времен оных, проще снести, чем ремонтировать-модернизировать. Депутат Владимир Эглит с жаром рассказал, что в реальности в Комсомольске-на-Амуре с дворовым спортом не очень-то и благополучно. Так что нашим думцам есть над чем подумать, когда бюджет на 2020 год будут кроить-утверждать.

Для всех и каждого

Поначалу думал, что ослышался, когда и.о. министра объявил о привлечении к массовому спортивному движению пожилых граждан от 55 до 79 лет и инвалидов. Зря, министерство физической культуры и спорта правительства Хабаровского края шутить не будет: «Региональный центр по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» создан с целью оказания консультативной и методической помощи районным центрам тестирования в работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья». Даже фотографию прислали, где три методиста опекают одного спортсмена.

А еще можно на одной руке подтягиваться или отжиматься, как недавно предлагал мэр города Хабаровска - города воинской славы, это в честь 75-летия Победы. А можно еще попрыгать на одной ноге. Да мало ли есть подвижных игр на свежем воздухе! Массовых, спортивных, патриотичных! Занимаясь ими, вообще без каких-то спортивных снарядов и сооружений обойтись можно. Благо сейчас зима - снега навалило! Вместо снежных баб - лепить фигуры попатриотичней. Вместо простого пуляния снежками - устроить состязание «перестрелка юнармейцев». У меня столько идей! Как молодежь к занятию спортом подтянуть, заодно и снег расчистить-разбросать!

Делай как я!

Кто хочет - тот и может! Начал с себя - утром, пока бежал на заседание думы, такую тренировку походя устроил! Я-то думал, что от «Энергомаша» до Закдумы по такой погоде - снег сверху, снег снизу, снег с боков - брести буду минут сорок, а то и более. Отнюдь! Кратчайшим путем, даже через заваленные осадками дворы кавалерийской рысью долетел за двадцать минут. При этом и вестибулярный аппарат потренировал - пару раз чуть не навернулся кувырком. Пока с улицы Ленина спускался, раза три прокатился - и коньки не нужны! Далее пешеходная прогулка по бульвару. И мощная такая тренировка дыхалки, пока по сугробам на ул. Муравьева-Амурского взобрался. И тем же самым путем обратно в редакцию. Тьфу на ваш воркаут!

Хотя… Тут есть нюансы. Кто желает - всегда найдет способ, кто не хочет - найдет отговорку. Типа, условий в районе нет, качалки сломаны, до турника с брусьями идти далеко! А я тут с такой комсомолкой-спортсменкой познакомился! Мимолетная встреча осенью 2019 года на спортивной площадке, что на пересечении Амурского бульвара и улицы Фрунзе, а до сих пор ретивое вздрагивает, как вспомню ее! Хабаровская осень - яркое, но уже совсем не теплое солнышко, багряная листва. И она - молодая женщина, на одной руке висит, раскачиваясь. Мне в куртке зябко, а она пресс демонстрирует и в полспины - загар. Все остальное скрыто хорошей спортивной формой - топик, джинсы, кроссовки. «А вы тоже возьмите и телом займитесь, подтянитесь, отожмитесь - места здесь много», - посоветовала Виктория Понтер. Благоразумно отказался - не в форме был в тот день, спешил по казенной надобности. Да и подумываю уходить по возрасту из активного спорта и большого секса на тренерскую работу. Пора уступать дорогу молодым.

Но к совету очаровательной спортсменки прислушался: «Здесь занимаюсь регулярно. Благо работа рядом, можно прийти в свободное время и позаниматься». Это-то понятно, Виктория работает в центре. А если не в свободное? Тоже не проблема. От дома (спортсменка живет в районе остановки «Портовая») до любимой спортивной площадки не так уж далеко: «Без проблем - около часа ходьбы, если напрямик, через развязку. Бегом получается быстрее. Или на автобусе, если нет желания ноги напрягать. Место здесь хорошее, да и привыкла». Однако!

Виктория Понтер за здоровый образ жизни, поступай как Виктория! Можно и проще побороться за здоровье! Но в битве с авитаминозом я столько морковки не съем. И телефончик Виктории на всякий случай взял. Мало ли что… вдруг желание появится - потренироваться там, мышечную массу нарастить, бицепс укрепить. Можно, конечно, и самому, но в приятной компании молодых и очаровательных спортсменок чувствуешь себя гораздо бодрее, здоровее. И настроение поднимается. Чего и вам желаю как большой любитель этого дела на свежем воздухе.

Эдуард Попов