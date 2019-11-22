Больше 30 миллионов получили «Агростартаперы» Хабаровского края

Правительство Хабаровского края профинансировало 10 проектов начинающих фермеров по программе «Агростартап». Средства получили аграрии из Вяземского, Солнечного, Хабаровского, Охотского и имени Лазо районов. Им перечислено около 31,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

- Средства доведены на победителей конкурса. Они приступили к реализации своих проектов: закупают оборудование, просчитывают затраты на строительные работы и закупку техники. На реализацию инициатив им отводится 1,5 года. Согласно бизнес-планам, начинающие фермеры намерены построить два животноводческих помещения, теплый склад для хранения овощей и готовой продукции, цех по переработке меда, девять теплиц для овощей закрытого грунта, приобрести 20 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, а также 150 голов мелкого и крупного рогатого скота, - отметили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Как уточнили в ведомстве, фермер самостоятельно рассчитывает объем средств на реализацию проекта. По условиям программы, до 90% всех затрат предоставляет государство, 10% - собственные средства.

Одна из целей проекта – поддержка развития кооперации на селе. Получатель гранта должен быть либо уже действующим членом сельскохозяйственного кооператива, либо взять обязательство вступить в такую организацию в ближайшее время.

«Агростартап» дает возможность получения до 3 млн рублей на развитие сельхозпредприятия, или до 4 млн рублей, если часть средств поддержки фермер согласен передать в фонд кооператива для его развития.

Напомним, что «Агростартап» реализуется в крае в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



