Продолжая зимние эксперименты: Кому гранаты подносить?

Еще один вкусный фрукт заискрился рубинами на магазинных прилавках. Ну, поели. Дальше что? Конечно, сажать, наблюдать и любоваться.

Для начала добудем косточку из спелого граната, очистим ее от мякоти. Принцип тот же, что и с хурмой, - чем свежее семечко, тем больше шансов, что взойдет. Семена на сутки замачиваем, но не заливаем полностью, иначе им не хватит воздуха. Грунт подойдет универсальный - это растение не требовательно к составу почвы.

Сеем, погружая в землю на сантиметр. И зима - самое лучшее время для посадки. После посева следим за влажностью земли. Тут важно и не перелить, и не пересушить. Потрогали пальцем: влажненько, вот и ладно. Ставим в темный теплый (плюс 20-25 градусов Цельсия) уголок, как появятся первые всходы (примерно через пару недель), переносим на светлый подоконник. До первых настоящих листочков еще два месяца, а воздушные процедуры отложим до мая, а то и до июня. Выносить на балкон наши сеянцы можно будет, когда температура станет приемлемой.

Осенью сеянцы пересадим в горшки и перенесем в прохладное место до весны. Гранату требуется несколько месяцев покоя, поэтому на подоконник он готов переехать в феврале-марте.

Самое главное требование при уходе за комнатным гранатом - освещенность. Гранату нужно много света и солнца, при их недостатке растение сбрасывает листья.

Лучше всего он будет расти на окне южной, юго-западной или юго-восточной ориентации. Не требует притенения даже в полуденные часы.

С конца весны до осени содержать гранат на открытом воздухе: на даче или на балконе. Размещать его нужно в солнечном уголке, закрытом от сквозняков.

В сентябре-октябре, до первых заморозков, гранат снова забирают в дом. Зимует он в темном помещении при температуре +10°С. В таких условиях дерево сохранит листья и будет хорошо цвести на следующий год. В более теплом помещении кустик может сбросить листья. Это не страшно: в феврале, переехав на солнышко, он вновь зазеленеет.

И, кстати, о цветении. Если гранату уж очень у вас полюбилось и он зацвел в первый год жизни, оборвите цветы, чтобы растение не ослабло. Наберитесь терпения до следующего лета, будет еще в вашем доме красивый праздник.

Цветет гранат долго - с апреля до конца лета. Цветки бывают двух типов: кувшинообразные с длинными пестиками, образующие плоды, и колокольчатые с короткими, плодов не образующие. Последних значительно больше. Цветки самоопыляемые. Стерильные цветки опадают быстро, плодоносные «живут» 6-10 дней.

Осенью у граната завязываются плоды. Но не ждите, что ваш питомец повторит качества родителя. Скорее всего, плодики будут мелкие и кислые. Но ведь гранат нужен нам не для этого?

Как ухаживать за красавцем? Следить за тем, чтобы земля не пересыхала в период роста, цветения и плодоношения. В горшках обязательно нужен дренаж. Опрыскивать пару раз в месяц летом. В это же время и с такой же периодичностью можно подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

Чтобы поддерживать красивый вид, гранат обрезают, формируя маленькое штамбовое деревце. Оставляют 4-6 скелетных ветвей и регулярно проводят обрезку. При этом на каждом побеге должно оставаться не более 5 междоузлий. Срезы делаются над верней почкой, обращенной наружу от кроны.

В феврале-марте проводят раннюю обрезку граната. Удаляют прикорневую поросль, волчки (вертикальные побеги), сухие, загущающие крону, значительно более длинные, чем основные ветки кроны.

Важно учитывать, что у граната плоды образуются на побегах прошлого года. А вот те веточки, которые уже плодоносили, можно удалить.

Горшки для выращивания граната нужны небольшие. Для однолетних растений подойдет объем 100 мл, для 2–3-летних - не более 500 мл. Соотношение высоты и диаметра горшка 1:1.

Растения пересаживают в феврале-марте. Молодые, возрастом до 5 лет, - ежегодно, далее по мере необходимости. Горшок выбирают размером чуть больше предыдущего. У крупных растений просто заменяют верхний слой грунта на свежий.

Какие опасности могут подстерегать гранат в квартире?

Мучнистая роса - если помещение плохо проветривается и в нем слишком влажно.

Рак ветвей. Кора на ветвях трескается, и по краям трещин образуются губчатые вздутия. Причина - механическое повреждение ослабленного растения. Удаляют все пораженные ветви.

Переувлажнение грунта. Об этом будут сигнализировать желтые и коричневые пятна на листьях. Потребуется пересадка и удаление загнивших корней.

Ну и бонусом - список сортов карликового граната. Nana (вырастает до 1 м), Baby (максимальная высота до 50 см), Рубин (70см) - эти растения декоративны, потому что не сбрасывают листву на зиму.

Существенное отличие карликовых сортов граната от садовых в том, что они не сбрасывают листву на зиму, поэтому в качестве комнатных растений более декоративны.

Семена и черенки растения можно найти и у любителей, и в магазинах.

Удачи на подоконниках!