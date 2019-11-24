Более тысячи человек ликвидируют последствия циклона в Хабаровске

Циклон, пришедший на Дальний Восток, залил в катки улицы городов. В Хабаровске на борьбу с гололедицей вышли свыше 1100 сотрудников жилищных организаций. Главная задача - снять наледь с тротуаров и проездов, обработать их песком и песчано-соляной смесью.

В соседнем Благовещенске гололедица началась на сутки раньше. Молодежь решила не отчаиваться и превратить ЧП в зимнюю забаву. В сети появились ролики, где молодые люди катаются на коньках по двору, тротуарам и даже на автотрассах. Люди постарше так не рискуют и передвигаются ползком. Администрация Благовещенска выдает песок жителям и советует «посолить» улицы рядом с подъездами.

В Хабаровске основные магистрали отчищены от льда, главная задача сейчас – обеспечить безопасность жителей в придомовых территориях, на пешеходных переходах, автобусных остановках.

- Работа идет во всех районах города: в Краснофлотском, Кировском, Железнодорожном, Центральном, Индустриальном, в микрорайоне Красная речка. В первую очередь обрабатываются выходы из подъездов, тротуары, контейнерные и газгольдерные площадки. Задействовано более 1100 сотрудников жилищных организаций, а также 40 единиц техники, имеющейся у них на балансе. Налажена система предоставления фотоотчетов о проведенных работах в управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска. На 12.00 24 ноября поступило 8 обращений граждан о необходимости провести уборку. Их взяли в работу, - сообщает пресс-служба администрации города.

Со вчерашнего дня муниципальным предприятиям благоустройства была поставлена задача вести посыпку городских улиц, пешеходных переходов, подъемов и автобусных остановок. Сегодня техника и люди МУП «Южное» «Север», «Восток» продолжают эту работу. Кроме того, ведется ручная и механизированная уборка прибордюрной зоны и расчистка автобусных остановок.

Ожидается, что еще один регион - Приморский край - столкнется с аналогичным гололедом.



