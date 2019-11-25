Закон и порядок: А на кладбище неспокойненько…

Преступная статистика погостов заставляет настороженно относиться к живым

До смешного: оказывается, барыг в местах захоронения тоже «обувают». Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра. Суд признал его виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба, что квалифицируется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Матерый рецидивист, неоднократно судимый за преступления имущественного характера, приехал на АЗС, чтобы заправить арендованный автомобиль. Затем, как рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова, подошел к павильону по продаже ритуальной продукции около въезда на Центральное кладбище города - место, которое в народе зовется «Третий Хабаровск». Отвлек женщину просьбой показать ему искусственные цветы, а сам быстренько прихватил лежавшие на столе в павильоне деньги - около 32 тысяч рублей - и сунул их в карман куртки. А сам сказал продавщице, что интересующих его цветов в продаже нет, и ретировался. Деньгами, как говорится в таких случаях сухим языком протоколов, распорядился по своему усмотрению.

Вскоре негодяя вычислили и задержали. Наказание назначили в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы. Как «бывалого», его отправили в исправительную колонию строгого режима. Но все это, можно сказать, мелочи.

Как рассказала та же Валентина Глазова, этой же осенью прокуратура Железнодорожного района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника предприятия по оказанию ритуальных услуг за кражи металлических оград с мест захоронений. Следствие установило, что рабочий МУП «Спецкомбинат» несколько лет устанавливал металлические оградки на участках захоронений. При этом он подыскивал дорогие ограждения и, пользуясь тем, что родственники не слишком часто посещают кладбище, выкапывал или спиливал оградки, после чего сдавал их… на металлолом. Хотя мог бы использовать куда с большим своим интересом.

С 2017 года по март 2019 года зафиксировано как минимум тринадцать хищений металлических оград с территории Центрального кладбища в Хабаровске. При совершении очередной кражи злодея поймали с поличным. Ущерб от его «фокусов» насчитали на сто семьдесят три тысячи рублей. Пока шло следствие, никому из пострадавших - родственников умерших хабаровчан - преступник его не возместил. Прокуратура направила уголовное дело в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

А мне вспоминается совсем другой случай. Когда родственники усопшего отца поймали у его кладбищенской оградки бомжа, сбивавшего табличку с могилы. Они его основательно избили (зря, конечно, что за самосуд). А потом, когда притащили этого вандала в третье отделение полиции (район «Авиагородка»), у того оказался полный рюкзак таких табличек. Мы тогда, что интересно, с этим же бомжом подсчитали: всего металла хватило бы лишь на две - две с половиной бутылки «паленки». А сколько он принес горя людям? Но его это, признаться, совсем не волновало.

Поэтов признают… в местах захоронений

Проверяя исполнение законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, прокуратура Железнодорожного района Хабаровска выявила еще «примечательные» факты. Было установлено, что на городском кладбище есть объект культурного наследия регионального значения - могила дальневосточного поэта Степана Смолякова (1916–1968 гг.). Объект находился в удовлетворительном состоянии, однако нуждался в постоянной сохранности, реставрации и популяризации. Могила поэта была поставлена на государственную охрану еще в 1993 году.

Согласно закону «О собственности в РСФСР», действовавшему в период постановки на госохрану могилы дальневосточного поэта, памятники истории и культуры должны находиться в собственности административно-территориальных образований Российской Федерации: республик, автономных областей и округов, краев и областей.

Прокуратура выяснила, что до настоящего времени собственника этот объект культурного наследия не имел, в связи с чем никто не занимался тем, чтобы сохранять, использовать и популяризировать. Результат - исковое заявление в суд. Ответчик - региональное министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики. Прокуратура потребовала зарегистрировать в установленном законом порядке право собственности на объект культурного наследия, внести сведения о нем в реестр краевого государственного имущества. Центральным районным судом Хабаровска исковые требования прокурора были удовлетворены. Определением судебной коллегии по гражданским делам краевого суда решение районного суда оставлено без изменения, а жалоба ответчика - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

И еще одно. Прокурорские - люди неугомонные и права отстоят, даже если ты уже умер. В ходе еще одной проверки было установлено, что на городском кладбище расположен объект культурного наследия регионального значения «Могила дальневосточного поэта Петра Комарова», который поставлен на государственную охрану еще в 1957 году. Также на улице Карла Маркса располагаются объекты культурного наследия федерального значения «Памятник жертвам белогвардейского террора» и «Братская могила жертв белогвардейского террора 1918-1921 гг. в Овраге смерти», поставленные на государственную охрану в 1974 году.

Указанные объекты культурного наследия нормально сохранились. Между тем собственника не имеют, в связи с чем их сохранение, использование и популяризация… точно не осуществляются. В силу прямого указания закона перечисленные объекты, как «объекты культурного наследия, относятся исключительно к федеральной собственности.

Поэтому прокурор района снова обратился в суд с исковым заявлением. Теперь - к межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Требование: признать право федеральной собственности на объекты культурного наследия, зарегистрировать в установленном законом порядке право федеральной собственности на объекты, внести сведения об объектах в реестр федерального имущества. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

Осквернители могил

В Вяземском районе, действуя из корыстных побуждений, мужчины, опять же сформулируем сухим протокольным языком, «осознавая общественную опасность и противоправность своих действий», на автомобиле Toyota-Sprinter приехали на территорию городского кладбища «Новое», где путем свободного доступа тайно похитили металлические элементы ограждений могил, а именно: три фрагмента металлической цепи с чужих могил и две чугунные секции. Вяземский районный суд, учитывая их чистосердечные признания и деятельное раскаяние, признал их виновными и наказал штрафными санкциями. В семь и десять тысяч рублей.

В поселке Мухен также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма в отношении осквернителей чужих могил. А в Комсомольске-на-Амуре вообще пропал покойник с кладбища (!!!). На месте происшествия были обнаружены медвежьи следы. Полиция предполагает, что косолапый разрыл могилу умершего и утащил его с собой в лес.

Здесь же, в Городе юности, Ленинский районный суд приговорил 30-летнего жителя города к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за совершение пятнадцати преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением гражданам значительного ущерба»). Установлено, что ранее судимый за хищение чужого имущества и нигде не работающий житель города «президентского внимания» прошел стажировку в качестве агента по приему заказов на муниципальном предприятии, оказывающем ритуальные услуги. В ходе стажировки он получил как знания по оформлению заказов, так и доступ к бланкам служебных документов, однако работать на предприятии не стал.

Находясь в служебном помещении, расположенном на городском кладбище, он принимал у клиентов заказы на оказание услуг по установке памятников, оградок, отсыпке дорожек и другим работам по благоустройству мест захоронения, которые оформлял на бланках предприятия. Для придания видимости правомерности своих действий комсомольчанин выезжал с заказчиками на их транспорте к подлежащим благоустройству могилам, где производил замеры, необходимые для расчета требуемого заказчиком комплекса услуг. В выдаваемых заказчикам квитанциях обвиняемый ставил фамилии агентов, реально работающих на предприятии, однако принятые заказы исполнителям не передавал, полученные денежные средства в кассу не вносил, а тратил их по своему усмотрению.

Таким образом он похитил у людей, не успевших оправиться от горя, почти 700 тысяч рублей. Так что будьте внимательнее!





Вадим Решетняк