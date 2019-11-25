Неприкаянная душа терроризирует новых обитателей жилья в Хабаровске

Представления людей о тонком мире по большей части формируются сквозь призму поп-культуры. Ведьмы дряхлы, кривозубы и летают на метлах. Колдуны носят черные плащи, варят в пещерах с летучими мышами волшебные снадобья в огромных котлах. Оборотни обязательно перевоплощаются в волка или медведя, при этом свирепы и кровожадны.

На самом деле человек, владеющий тайными знаниями, может жить с вами по соседству, и вы ни за что не догадаетесь о его второй личине. Он может иметь совсем не примечательную внешность, работать на обычной должности и вообще вести самую обычную жизнь. Диковинные книги на полках шкафов в его квартире да редкие визиты странных гостей - вот, пожалуй, и все, что может выдать колдуна.

Одна из жительниц деревни, в которой жила моя бабка, оказалась ведьмой (слухи, конечно, ходили, но им особо никто не верил), и выяснилось это совершенно случайно. Та однажды зашла в гости, когда бабушка заканчивала уборку. Визитершу пригласили за стол. Моя родственница к ней вскоре присоединилась, но забыла возле входной двери веник.

Ведьма немного посидела и, когда пришла пора покинуть дом, направилась к дверям. Но, увидев веник, резко передумала: вернулась за стол и затеяла новый разговор. Так прошло еще некоторое время. Бабушка недоумевала - беседа приобретала характер, как говорится, «высосанного из пальца», однако гостья и не думала идти домой. И только после того как веник убрали в другое место, ведьма тут же попрощалась и ушла. Причем ее уход больше напоминал паническое бегство (а вдруг бы веник вернули обратно?!).

Подозрительная сделка

Хабаровчанке Марине М. (назовем ее так, она просила не афишировать ни ее настоящее имя, ни фамилию, ни номер дома, где она теперь живет) пришлось столкнуться с потусторонним миром после того, как она полтора года назад очень удачно приобрела квартиру в одном из домов на улице Калараша. Продавцом жилья оказалась обычная женщина, работающая в одной из городских бюджетных организаций. Она безоговорочно согласилась продать квартиру на триста тысяч рублей дешевле рыночной цены.

Марина М. сначала радовалась удачно проведенной сделке. Но потом стала замечать неладное. На новом холодильнике внезапно появились царапины, как будто оставленные когтистой лапой. Без причины билась посуда, ломались выключатели. На фотографиях новой владелицы жилья кто-то постоянно черкал ручкой (женщина, к слову, жила одна).

Иногда собственница квадратных метров, придя с работы, обнаруживала разбросанные по всей квартире вещи. Заявление в полицию оставалось без ответа, потому что ничего не пропадало. Тогда женщина обратилась в компанию, которая устанавливала домашнюю сигнализацию. Через некоторое время представитель фирмы заявил, что отказывается обслуживать квартиру: датчик в отсутствие хозяйки показывал движение, но по приезде охранников в ней было пусто.

Смена дверных замков не помогла. А невидимый гость становился наглее. Хабаровчанке пришлось выбросить две кастрюли, которые за одну ночь из новых превратились в обожженные (при этом запах дыма или газа она не почувствовала). Будильник на телефоне мог внезапно зазвонить в самый неожиданный момент, в основном ночью или рано утром, когда хозяйка спала. После этих звонков Марина М. предпочитает спать при свете лампы.

Явление

Измученная невидимым гостем (а может, как раз-таки хозяином?) женщина стала расспрашивать соседей о прошлом дома. И вот что они ей рассказали. Этажом выше ранее жила крайне маргинальная семья. Члены этой ячейки общества плотно сидели, что называется, «на игле». Соседи много раз жаловались в правоохранительные органы на шалман, но полицейские ничего не могли сделать.

Несколько лет назад в той квартире убили парня-наркомана. Его облили бензином и подожгли. Огонь также перекинулся на мебель. Приехавшие пожарные все залили водой, которая стекала вплоть до третьего этажа (квартира маргиналов располагалась на восьмом). После происшествия люмпены съехали. Квартиру отремонтировали и продали другому человеку.

«Может, неприкаянная душа того парня почему-то облюбовала мою квартиру? - предполагает Марина М. - Однажды я проснулась посреди ночи и увидела призрака. Он представлял собой белое бесформенное пятно. Я услышала голос: «Ну когда же ты уснешь?». Голос был утробный, глухой, как будто выдавленный. Призрак проплыл мимо меня и растворился в стене».

Явление сопровождал странный запах. Женщина обратилась за помощью в церковь. Как выяснилось, эту квартиру уже когда-то освящали. Второй раз священник отказался проводить обряд. Однако посоветовал развесить на стенах молитвы и жечь ладан.

«Я так и поступила. Также я приносила святую воду, разбрызгивала ее по стенам. Сделала раз, сделала два - пришла однажды домой, снова все перевернуто. Ложусь спать - раздаются шаги. Я поняла, что ладан и святая вода очень не нравятся этому существу».

Марина уговорила свою подругу пожить какое-то время вместе с ней. Подруга тоже стала замечать странные вещи. То дверца шкафа вдруг начинала хлопать при отсутствии сквозняка, то вдруг пропадали ключи, лежащие на самом видном месте и т.д.

Прикованный навечно

Хозяйка «нехорошей квартиры» признается: неоднократно возникала мысль переехать, но где гарантия, что существо не переселится вместе с ней на новое место? Парадокс, но женщина даже немного привыкла к своему неугомонному «соседу». Старается не ругать того за пакости. В таком случае в квартире какое-то время становится спокойно.

«Я как-то мыла шваброй пол под ванной и обнаружила небольшой пакет, - рассказывает женщина - На его дне оказался порошок «Пиретрум». Его когда-то подростки-токсикоманы нюхали. Я работала в школе, и там встречались подобные случаи. А убитый наркоман, к слову, тоже был молодой. Вроде как даже несовершеннолетний».

Почему же тогда неприкаянная душа убиенного облюбовала не место своей гибели, а «переехала» на этаж ниже? Здесь лучше покопаться в прошлом предыдущей хозяйки. Возможно, эта женщина была колдуньей и смогла приручить духа для каких-то своих (явно зловещих) целей. Затем она уехала, а призрак так и остался «прикованным» к этому месту. Каковы его цели? Одно из двух. Или дух слеп и хочет отомстить ведьме (не замечая, что ведьмы-то давно и нет). А может, он просто мечется по этому свету, не в силах покинуть его и улететь в другой, загробный мир, оттого и пугая человека, не сделавшего ему ничего плохого…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин