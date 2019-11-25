В Хабаровске за неубранный снег и наледь нарушители ответят рублем

Около 300 предостережений выписано руководителям предприятий города за минувшие выходные. Административные комиссии работают во всех районах краевого центра, - сообщает администрация города Хабаровска.

- Предостережения направлены руководителям федеральных и краевых учреждений, директорам предприятий бытового обслуживания, магазинов, которые еще не приступали к очистке ото льда прилегающих территорий, - пояснил начальник отдела городского управления административно-технического контроля Владимир Шубич.

За несвоевременную очистку от ледового наката городских бульваров и автобусных карманов претензии предъявлены муниципальным предприятиям «Южное» и «Север». Однако львиная доля жалоб от населения приходится на жилищные организации. За несвоевременную расчистку от наледи придомовых территорий управляющие компании и ТСЖ заплатят штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей. С этими же суммами рискуют расстаться и руководители организаций всех форм собственности, если оперативно не устранят все замечания по снегоуборке на своих территориях.

Фото: khabarovskadm.ru