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В Хабаровске за неубранный снег и наледь нарушители ответят рублем
Около 300 предостережений выписано руководителям предприятий города за минувшие выходные. Административные комиссии работают во всех районах краевого центра, - сообщает администрация города Хабаровска.
- Предостережения направлены руководителям федеральных и краевых учреждений, директорам предприятий бытового обслуживания, магазинов, которые еще не приступали к очистке ото льда прилегающих территорий, - пояснил начальник отдела городского управления административно-технического контроля Владимир Шубич.
За несвоевременную очистку от ледового наката городских бульваров и автобусных карманов претензии предъявлены муниципальным предприятиям «Южное» и «Север». Однако львиная доля жалоб от населения приходится на жилищные организации. За несвоевременную расчистку от наледи придомовых территорий управляющие компании и ТСЖ заплатят штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей. С этими же суммами рискуют расстаться и руководители организаций всех форм собственности, если оперативно не устранят все замечания по снегоуборке на своих территориях.
Фото: khabarovskadm.ru
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