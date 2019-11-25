Евгений Смолькин: Губернатор Сергей Фургал должен уйти

Известный общественник Хабаровска Евгений Смолькин выступил с инициативой.





ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Губернатору Хабаровского края С.И. Фургалу

Обращаюсь к Вам, Сергей Иванович, в связи с недавними громкими арестами Ваших друзей и бывших бизнес-партнеров, коллег по партии ЛДПР и бывшей депутатской деятельности, а также в связи с обысками в Правительстве края и бизнес-структурах Вашей семьи.

Я давно за Вами слежу и знаю, что экс-депутат краевой Думы от ЛДПР Николай Мистрюков является Вашим самым близким другом и деловым партнером. Именно с ним Вы основали одну из первых своих фирм «МИФ- Хабаровск», которая, как говорят знающие люди, переводится как «Мистрюков и Фургал», именно с Мистрюковым вы прошли от ЛДПР в свою первую Думу в далеком 2005 году. Сейчас Ваш друг арестован по подозрению в заказных убийствах. Читая публикации в СМИ о том, что инкриминируется Вашему приятелю, становится плохо, море крови и грязи…

Вашему другу Мистрюкову принадлежит 25% акций крупнейшего предприятия ООО «Торекс-Хабаровск», в котором 25% акций находится в собственности Вашей супруги. Поэтому в этой компании и проводились обыски.

Вы много говорили о честности, порядочности и борьбе с коррупцией. Вы много и громко говорили о снижении затрат на себя и аппарат. Теперь мне стало понятно почему Вы это делали. Конечно, что для Вас зарплата губернатора - это так, крохи, Вы можете и вообще от нее отказаться, как сделал Президент США миллиардер Трамп, и так же, как и он, вовсе не обеднеете. В работе губернатора Вам нужна не зарплата, а те гигантские возможности, которые открывают губернаторские полномочия.

И сейчас даже дело не в том, каков будет итоговый вердикт суда, в обвинительном характере которого у меня нет никаких сомнений. Ведь нет прецедентов в России, чтобы по столь громким политическим делам Басманный суд хоть раз выносил оправдательный приговор. У кого есть надежды на чудо, просто не знает условий современной России.

Дело даже не в этом, а в том моральном уроне, который Вы нанесли Хабаровскому краю. Да, мы знаем прецеденты, когда судили губернаторов и их окружение, но это всегда были дела, связанные с коррупцией и превышением должностных полномочий. Еще ни разу в России не было случая, чтобы на целый регион пал позор газетных заголовков с обвинениями ближайшего окружения губернатора, его старых друзей в явном криминале, кровавой уголовщине заказных убийств.

Я считаю, что вне зависимости от исхода суда, который будет длиться долго, Вы, Сергей Иванович, должны уже сегодня подать в отставку. Именно так поступают порядочные люди чести. Ведь надо более тщательно выбирать своих друзей и деловых партнеров. А если Вы оказались в этом вопросе неразборчивым, то надо уходить, чтобы не замарать грязью всех жителей Хабаровского края. Чтобы уголовные дела на Ваших друзей не бросали тень на целый регион, чтобы больше не было газетных заголовков, таких как «Хабаровскому губернатору собирают трупы, его бывшего делового партнера подозревают в убийствах». Жители края имеют право на свое честное имя.

Добровольный уход в отставку — это всегда тяжело, но в сложившихся обстоятельствах это единственный достойный выход. Проявите мужественность, уходите сами!

Экс-Депутат Хабаровской городской Думы шестого созыва, Председатель регионального отделения в Хабаровском крае Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), Евгений Владимирович Смолькин