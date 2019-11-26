Спорт: Из истории современности

Полвека назад ребята из хабаровского «Восхода» стали бронзовыми призерами первого Всесоюзного турнира на призы клуба «Плетеный мяч».

Популярному детскому Всесоюзному турниру по русскому хоккею на призы клуба «Плетеный мяч» в этом году исполнилось 50 лет. Тысячи команд страны стартовали тогда в турнире, а в финальную стадию (решающие игры проходили весной 1969 года в Архангельске) пробились только девять дружин, среди которых был и хабаровский «Восход». Причем наши мальчишки стали бронзовыми призерами первого «Плетеного мяча».

Кстати, команда «Восход» образовалась незадолго до этого, а затем на протяжении не одного десятка лет успешно выступала во многих крупных соревнованиях. Любителям хоккея с мячом, конечно же, известны такие имена, как Сергей Бурдюхов, Владимир Огнев, Александр Леонов, Владимир Шестаков, Сергей Янин…

Так вот, эти известные в свое время игроки хабаровского СКА, неоднократные призеры чемпионатов СССР, начинали свою карьеру как раз в «Восходе». А тренировал ту, не побоюсь этого слова, легендарную команду Виктор Шабалин. Он не был профессиональным тренером, но сделал из ребят настоящих хоккеистов.

Из вратарей - в тренеры

Сам Виктор Шабалин с детства был со спортом на «ты». Неплохо бегал, а в хоккее с мячом выбрал себе амплуа вратаря.

-?В детском парке им. Гайдара мы такие баталии устраивали,?- вспоминает Виктор Александрович.?- Почему стал вратарем? Катание, чтобы играть в поле, у меня «хромало», зато реакция была хорошая. Что-то получалось. Причем не только по юношам, я даже одно время выступал за взрослую команду Биробиджана.

А когда учился в Хабаровске в Педагогическом институте, играл и в футбол, и в хоккей с мячом за «Буревестник». А еще становился чемпионом края в беге на 100 метров среди юниоров, а на 60-метровке мне вообще не было равных. Рывок был отличный.

По признанию Шабалина, играя вратарем, он хорошо видел все то, что творилось на ледовой арене, и у него появились свои соображения по поводу тактики, стратегии…

К тому же Виктор Александрович прошел хорошую школу шахмат у известного специалиста Николая Николаевича Никета, взяв у него тренерского разума и аналитики. Кроме того, Шабалин был в хороших отношениях с известными ныне тренерами по хоккею с мячом Юрием Полянским и Анатолием Путилиным, и у них тоже что-то перенял. Словом, в один прекрасный день Виктор Шабалин понял, что созрел для тренерской работы.

В те времена, о которых идет речь, было такое понятие: подростковый клуб на жилмассиве, а за ним закреплен тренер. Это сейчас в том же турнире «Плетеный мяч», что греха таить, выступают обычно команды, закрепленные за детско-юношескими школами. А тогда играли действительно дворовые дружины. Вот такую команду и создал Шабалин, назвав ее «Восход».

Не на жизнь, а на смерть





-?Поначалу мы базировались в детском парке, потому что костяк составляли ребята из центра города,?- продолжает Виктор Александрович.?- Узнав о «Плетеном мяче», с радостью приняли в нем участие. Успешно пройдя отборочные соревнования, мы поехали на финал в Архангельск.

Заруба там была, что называется, не на жизнь, а на смерть. В итоге сразу три команды - хозяева, москвичи и «Восход» набрали одинаковое количество очков. Пришлось победителя и призеров выявлять по разнице забитых и пропущенных мячей. Она у нас, увы, оказалась хуже всех. Тем не менее «бронза» тоже считалась большим успехом.

Шабалин до сих пор помнит игроков того состава: Александр Давидович (он потом работал в милиции в Николаевске-на-Амуре), его тезка Строков, Олег Анисов… Кстати, в Архангельске «Восход» завоевал тогда приз «За волю к победе», за что удостоился статуэтки в виде фигуры медведя. Проигрывая с разницей в два мяча, хабаровчане тем не менее в концовке вырвали победу. Там как раз Строков забил важный гол с лету.

-?Вообще, мы часто проявляли дальневосточный характер и вытаскивали, казалось бы, проигранный матч,? - говорит тренер. ?- Помню, как-то в Первоуральске на юношеском первенстве СССР мы тоже проигрывали два мяча, но в итоге выиграли. Сам Владимир Ордин, знаменитый в прошлом хоккеист, нас тогда поздравлял.

Как Леонов Ломанова «держал»

После финала «Плетеного мяча» в Архангельске интерес к команде вырос, люди потянулись отовсюду. И большинство новичков влились в «Восход» именно из поселка им. Горького. Поразмыслив, Виктор Александрович принял решение перебраться на стадион «Заря».

Володя Огнев, Александр Леонов, Сергей Бурдюхов, Юрий Стеблецов (отец Жени Стеблецова, будущего капитана «СКА-Нефтяника»), Владимир Шестаков. Команда была построена по типу большой семьи. Огнев приводит своего младшего коллегу по вратарскому цеху Бурдюхова и его натаскивает. В свою очередь Бурдюхов потом занимается с Шестаковым.

-?Так у нас появились три вратаря из одного поселка, которые затем доигрались до армейской команды мастеров, ?- не без гордости говорит Шабалин. ?- С Огневым мы вообще дружили. Я его и на путину брал в качестве помощника, и в лагере «Орленок», где я обычно работал летом, Володя проходил практику физрука.

Бывало, приезжал к нам в гости тогдашний вратарь хабаровского СКА и сборной СССР Сергей Лазарев. Мы много общались, шашлыки жарили. Золотые были времена. Жаль, что Огнев рано ушел из жизни.

-?Саша Леонов у нас самый маленький был, ?- продолжает Виктор Александрович знакомство со своей командой. ?- Шлем ему даже подобрать сперва не могли, в шапке-ушанке бегал. У Леонова спортивная династия. Его отец сам играл в хоккей, мать была гимнастка. Вот и Саша с детских лет в игре. Трудяга!

Помню, приезжаем в Красноярск играть с детской командой «Бригантина». А там Сергей Ломанов-старший, Андрей Пашкин, Виталий Ануфриенко, Виталий Савлук и другие будущие звезды красноярского «Енисея» и сборной СССР. Говорю Леонову: «Тебе сегодня Ломанова держать!». И он удержал, хотя и маленький был.

Сколько лет Саша потом поиграл за СКА, был тренером. А сейчас Леонов возглавляет управление по физической культуре и спорту администрации Хабаровска. Большим человеком стал (улыбается).

Дружба с футболистами

Тренировался у Шабалина и Олег Скоркин. Да-да, тот самый, в будущем известный футболист хабаровского СКА. Он ведь тоже из поселка им. Горького.

-?Скоркин подавал надежды не только в футболе, но и в хоккее с мячом, ?- считает Виктор Александрович. ?- Когда мы в Первоуральске выиграли зону Сибири и Дальнего Востока, его приметили специалисты и вызвали в юношескую сборную СССР. Но в это же самое время уважаемый специалист Борис Тимофеевич Семенов зовет Олежку в футбол, даже приглашает вместе с командой мастеров на предсезонные сборы. В общем, любовь к футболу в итоге перевесила.

Кстати, Шабалин хорошо знал многих впоследствии известных футболистов СКА. Летом в лагере «Орленок» за команду Виктора Александровича нередко выступали перспективные ребята из группы подготовки при хабаровском СКА.

-?Детский футбольный тренер Виталий Иванович Гаевский мне их охотно отдавал на все лето, чтобы парни поддерживали форму, ?- рассказывает Шабалин. ?- А ребята были что надо: Владимир Бычек, Владимир Крымский и другие в будущем известные футболисты. Мы крепко сдружились, вместе потом даже праздники отмечали. А когда я одно время работал в школе в Биробиджане, знаете, кто у меня был среди учеников? Сам Геннадий Рютин, пушечных ударов которого потом боялись многие именитые футбольные вратари страны.

Дослужился до полковника

Однако вернемся к «Восходу». Шли годы, ребята крепли, мужали… Подопечные Виктора Шабалина продолжали успешно выступать на ледовой арене, становились серебряными призерами финала «Плетеного мяча», побеждали на других крупных турнирах. Со временем у Виктора Александровича появился помощник Владимир Лепнев. У них сложился неплохой тренерский тандем.

До 1981 года Шабалин тренировал «Восход». Кандидат философских наук, он тем не менее находил время для работы с детьми, ездил с ними на соревнования по всей стране. Пока Виктор Александрович работал в Хабаровском институте народного хозяйства, ему еще как-то удавалось везде успевать. Но потом его направили в Высшую школу милиции (ныне Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел РФ).

-?Тогда как раз набирали квалифицированные кадры по городу, чтобы укомплектовать Высшую школу МВД. И меня прямо из пионерского лагеря, где я продолжал работать физруком, забрали, ?- говорит он.? - Жаль, конечно, было оставлять ребят, прикипел я к этой работе. Но что поделаешь, приказы не обсуждаются.

В итоге Шабалин успел еще 30 лет проработать в системе МВД, дослужился до полковника. Но и там развил бурную спортивную деятельность и организовал ветеранскую команду «Динамо» по футболу.

Сейчас он на пенсии, но продолжает общаться со своими воспитанниками, которые уже сами с сединою на висках. Столько лет прошло, а ученики Виктора Александровича по-прежнему помнят своего тренера и при встрече говорят: «Спасибо за наше счастливое детство!».

Владислав Махов