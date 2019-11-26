Амбо, Самбо, Амур…. В Хабаровске выбирают название для Дворца единоборств

Для жителей края запустили опрос по выбору названия для нового Дворца единоборств. Спорткомплекс откроется в Хабаровске в феврале 2020 года и станет местом подготовки резерва для сборных команд края и страны, проведения всероссийских, региональных и международных соревнований, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.









В спортивном комплексе будет проводится подготовка профессиональных спортсменов по дзюдо, тхэквондо, киокусинкай, спортивной борьбе, каратэ и самбо.

Как рассказали в министерстве физической культуры и спорта края, более 200 вариантов названий для нового спортивного объекта предложили жители региона в официальном аккаунте министерства в сети «Инстаграм». Общественный совет ведомства выбрал шесть конкурсных предложений для дальнейшего участия в голосовании.









- Мы отбирали названия, которые имеют отношение к истории Дальнего Востока и его традициям, максимально могут охарактеризовать силу и мощь наших спортсменов: «Амур», Медведь», «Амба» - что в переводе с языка коренных народов Приамурья означает тигр. В короткий список для голосования также вошел вариант названия - «Самбо», - отмечает председатель общественного совета при министерстве физической культуры и спорта края Юрий Семенчуков.

По его словам, спортивная общественность с большим уважением относятся к Василию Ощепкову, который является родоначальником отечественного дзюдо и одним из основателей борьбы самбо. Ежегодно в регионе проходят Всероссийские соревнования по дзюдо памяти спортсмена.









Среди вариантов названия в ходе конкурса в Инстаграме жители края часто предлагали именно Василия Ощепкова. Поэтому было принято решение в короткий список для итогового голосования включить два варианта с именем спортсмена: «Краевой дворец единоборств имени В.С. Ощепкова», и «Краевой дворец спорта «Самбо» имени В.С. Ощепкова.









Голосование проходит на официальном сайте Правительства Хабаровского края (khabkrai.ru) до 9 декабря 2019 г.









Автор варианта-победителя будет награжден именным сертификатом на посещение спортивных мероприятий, проводимых в новом спортивном комплексе.





Фото: khabkrai.ru