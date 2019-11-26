Правительство Хабаровского края поддержит завод "Амурсталь"

Напомним, его владельцем с 2017 года является группа компаний "Торэкс". По сообщениям СМИ, одним из основных учредителей группы компаний является супруга губернатора региона Сергея Фургала.

На прошлой неделе в нескольких организациях, входящих в состав ГК "Торэкс", оперативники публично провели выемку документации, а одного из учредителей - Николая Мистрюкова - задержали. Это повлекло за собой череду событий, которая в ближайшем будущем может привести к остановке работы металлургического завода. Об этом на совещании сообщил заместитель генерального директора завода «Амурсталь» Дмитрий Козлов.

- В результате освещения в СМИ информации о выемке документов, кредитующие банки практически в этот же день остановили текущее финансирование. Все иностранные и российские покупатели на протяжении уже семи дней «встали на паузу». Имеющиеся у предприятия иностранные контракты сейчас находятся под угрозой. Более того, поставщики металлолома и материалов, без которых завод не может работать, также приостановили отгрузку в адрес предприятия. Через 10 дней завод будет полностью остановлен из-за отсутствия металлолома, - сообщил Дмитрий Козлов.

Он также отметил, что остановка завода в зимний период на срок более четырех суток приведет к полной потере работоспособности основного металлургического и производственного оборудования. А стоимость его восстановления будет составлять не менее полутора миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба правительства края, Дмитрий Козлов отметил, что в октябре этого года на заводе по объему производства были зафиксированы рекордные показатели - 97 тыс. тонн стальной заготовки в месяц.

Представители банков, которые также приняли участие в совещании, подтвердили, что на данный момент кредитование с их стороны временно приостановлено. Главной причиной является непонимание того, в каком статусе сейчас пребывает поручитель, которого на прошлой неделе задержали сотрудники правоохранительных органов.

- В настоящее время лимит финансирования заблокирован в связи с тем, что один из наших поручителей под арестом. Нам хотелось бы увидеть со стороны компании дополнительное обеспечение, - заявили представители одного из банков.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя правительства края Юрий Золочевский, сейчас власти региона готовят документы по созданию залогового фонда. Эта мера может способствовать поддержке "Торэкса".

- Через некоторое время край сможет предоставлять залог в качестве дополнительного обеспечения. В фонд войдут объекты и имущество, которое находится сейчас в краевой собственности. Общая стоимость имущества составляет порядка 130 млрд рублей, - сообщил Юрий Золочевский.

Представители банков отметили, что готовы рассмотреть данный вариант решения ситуации.

Юрий Золочевский также дал поручение написать обращение в правоохранительные органы с целью провести проверку законности действий сотрудников полиции в части выемки документов.

Фото: khabkrai.ru