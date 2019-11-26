Бюджет заплатит дважды из-за ошибок в проекте

Дополнительное федерально финансирование выделят на строительство детского медицинского центра в Комсомольске-на-Амуре. Стоимость проекта выросла в разы из-за выявленных серьёзных нарушений. Так, в проекте не был учтён ряд строительно-монтажных работ, отсутствовали решения по целым разделам проектной документации.

Вопросы строительства объектов здравоохранения в Комсомольске-на-Амуре обсуждались во время рабочей встречи правительства Хабаровского края с министерством по развитию Дальнего Востока и министерством здравоохранения РФ. Речь шла, в частности, о проблемах, возникших при строительстве детского многопрофильного медицинского центра. Представителям краевого минздрава удалось обосновать необходимость изменений в документации, поэтому принято решение об увеличении финансирования строительства социально значимого объекта.

- Все прекрасно знают, что сегодня детского здравоохранения в Комсомольске-на-Амуре практически нет, все объекты расположены в неприспособленных помещениях. Сейчас ведётся строительство современного комплекса, его все очень ждут. Конечно, работа была сложной, но мы получили результат, - отметил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. - Эта мера имеет и социальное значение, так как позволит предотвратить проблему с невыплатой заработной платы рабочим, задействованным на строительстве медицинского центра.

Напомним, изначально строительство больничного центра оценили в 2,4 млрд, но затем из-за халатно сделанного проекта и непонятно как пройденной государственный экспертизы, его стоимость выросла до 5,3 млрд рублей. О возбуждении никаких уголовных дел речь не поднималась.