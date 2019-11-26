Дети-сироты Хабаровского края рискуют вновь остаться без положенного по закону жилья

Правительство региона пытается «вписаться» в график обеспечения квартирами выпускников детских домов и сирот, воспитывавшихся в замещающих семьях, но пока с этим возникают серьезные сложности.

В октябре были объявлены электронные аукционы на покупку однокомнатных квартир в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Солнечном и Чегдомыне. Минстрой готов заплатить за них от 799 тыс. руб. до 2,3 млн руб. Таким способом в этом году уже расселены 45 человек, в планах - приобретение жилья еще для 24-х. Однако совокупно это примерно 12% от 580 очередников, которых пообещали обеспечить крышей над головой в этом году.

Больше всего вопросов по десятиэтажке на улице Аэродромной в краевом центре. Ее собирались заселить еще три месяца назад, однако планам регионального строительства помешали коррективы, внесенные в законодательство о приемке домов в эксплуатацию. Соседство с аэродромом ДОСААФ требует дополнительных проверок, в частности - по уровню шума от взлетающих и приземляющихся планеров.

Во время визита в Хабаровский край заместителя Генпрокурора РФ Игоря Ткачева эту проблему озвучили региональные представители «Комитета за гражданские права» Эдуард Титов и Алексей Федоров.

- Дом планировался полностью под заселение детьми-сиротами. Но сейчас с целью обеспечения их социализации можно селить только 25% квартир, - рассказал Титов. - Это значит, что надо рассматривать другие варианты обеспечения жильем. В очереди уже более 3900 человек.

Активисты межрегиональной общественной благотворительной правозащитной организации также подняли вопрос строительства дома для детей-сирот в Николаевске-на-Амуре.

- Изменения СанПинов заморозили ввод в эксплуатацию дома для сирот и погорельцев в Николаевске-на-Амуре. Госконтракт с застройщиком разорван. Пока выясняется, на чьей стороне правда, нуждающиеся в жилье люди практически брошены, - сетуют общественники.

Новых строителей, которые взялись довести до ума долгострой 90-х годов прошлого века, также подвели обновленные градостроительные требования - потолки необходимо было делать на 20 см выше, чем есть. Хотя по факту - это реконструкция, а не новостройка. Когда представитель подрядчика пытался задавать вопрос, куда смотрела госстройэкспертиза, ему ответили, что выезжать на объекты они не обязаны. Кстати судебные иски против краевых министерств подали и застройщик, и прокуратура.

Уточним, что право на получение жилья по достижению совершеннолетия имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие в собственности жилого помещения, не являющиеся нанимателями муниципального жилья, а также при установленном факте невозможности совместного проживания, если жилье есть.

В Хабаровском крае решение о включении в списки детей-сирот, нуждающихся в жилье, принимает министерство жилищно-коммунального хозяйства в лице его структурного подразделения - отдела по управлению государственным жилищным фондом управления жилищного хозяйства.

По сведениям, озвученным главой министерства ЖКХ края, право на получение жилья уже возникло у 3584 человек (активисты общественной организации «За гражданские права» настаивают, что больше 3900), достигших 18 лет, а всего в списке потенциальных очередников значатся 4839 сирот.

В период с 2006 по 2018 года в регионе были обеспечены квартирами 2021 человек из числа указанных льготников, в том числе в прошлом году ключи получили 309 сирот. А в этом году губернатор Сергей Фургал пообещал, что новоселье справят 580 человек. Остался всего месяц.

Евгений Мезенцев