Квартиры в собственность врачам передадут в Хабаровске

Работники здравоохранения смогут приватизировать занимаемые ими служебные квартиры. С такой инициативой выступил Мэр города, Сергей Кравчук. 16 врачей - сотрудников поликлиник и родильных домов - в период 2009-2011 годов получили муниципальное служебное жилье. В 2012 году, в соответствии с федеральном законом, Хабаровск передал полномочия по организации медицинской помощи на региональный уровень. Однако, договоры найма с работниками учреждений здравоохранения расторгнуты не были, - сообщает администрация города.

- Врачи и сейчас добросовестно исполняют свои обязанности в поликлиниках и родильных домах Хабаровска. Стаж работы многих из них велик - от 15 до 22 лет. Мэр Сергей Кравчук решил передать 16 служебных квартир, которые они занимают, в собственность докторам – теперь они смогут их приватизировать, - рассказала начальник отдела городского управления жилищного фонда и приватизации Светлана Пискун.

Постановление мэра Хабаровска о специализированном жилищном фонде уже вступило в силу.