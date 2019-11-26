Новости
Квартиры в собственность врачам передадут в Хабаровске
Работники здравоохранения смогут приватизировать занимаемые ими служебные квартиры. С такой инициативой выступил Мэр города, Сергей Кравчук. 16 врачей - сотрудников поликлиник и родильных домов - в период 2009-2011 годов получили муниципальное служебное жилье. В 2012 году, в соответствии с федеральном законом, Хабаровск передал полномочия по организации медицинской помощи на региональный уровень. Однако, договоры найма с работниками учреждений здравоохранения расторгнуты не были, - сообщает администрация города.
- Врачи и сейчас добросовестно исполняют свои обязанности в поликлиниках и родильных домах Хабаровска. Стаж работы многих из них велик - от 15 до 22 лет. Мэр Сергей Кравчук решил передать 16 служебных квартир, которые они занимают, в собственность докторам – теперь они смогут их приватизировать, - рассказала начальник отдела городского управления жилищного фонда и приватизации Светлана Пискун.
Постановление мэра Хабаровска о специализированном жилищном фонде уже вступило в силу.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов14 224
С места событий: Останки на берегу водоема10 643
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 574
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 603
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136