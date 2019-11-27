Рекорд по добыче золота планируют побить в Хабаровском крае

По итогам десяти месяцев 2019 года золотодобывающие компании Хабаровского края произвели 21,7 тонн золота. Результат оказался выше прошлогоднего показателя на 1,2%. Как уточнили в министерстве природных ресурсов края, окончательные итоги сезона подведут в январе, поэтому у местной промышленности все еще есть шанс побить исторический максимум по производству драгметалла, - сообщает пресс- служба губернатора и правительства края.





- С января по октябрь из месторождений извлекли 17,5 тонн рудного золота и 4,2 тонны россыпного. Это хороший результат с учетом прошедшего паводка, который осложнил работу. Производство нарастили крупные предприятия ООО "Амур Золото" (ГК "Русская Платина") – на 28%, АО "Многовершинное" (ООО "Руссдрагмет") - на 11% и ООО "Охотская горно-геологическая компания" - на 10%. Кроме того, повлиял запуск в эксплуатацию месторождения "Полянка", где с сентября выдали 623 кг драгметалла, - сообщили в министерстве.





В ведомстве добавили, что подросла и добыча россыпного золота, которого произвели на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Эффективно сработали компании ООО "Золото Керби" (рост на 55,3%), ООО "Конкорд" (рост на 26,5%), АО Старателей "Дальневосточные Ресурсы" (рост на 10%) и Артель старателей "Восток" (рост на 7%).





Напомним, что в прошлом году горняки добыли 24,8 тонн золота. Это стало абсолютным рекордом за всю историю отрасли в регионе.



