В Хабаровске выберут лучших наставников

Победителей определят по итогам сразу трех городских конкурсов, посвященных профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отмечают в городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам, первые инструкторы-организаторы (наставники) появились в Хабаровске в 2016 году. Сегодня их 256 человек. Все они закреплены за ребятами, стоящими на учете в районных комиссиях по делам несовершеннолетних. Наставники занимаются с подростками бесплатно. И, как, показывает практика, развитие института наставничества дает положительные результаты. Так, в 175 семьях удалось наладить отношения между родителями и детьми, а в 122 случаях наставники протянули руку помощи подросткам, оказавшимся в беде.

В Хабаровске разработана система, направленная на профилактику безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. На базе 30 общеобразовательных учреждений созданы группы продленного дня для детей из семей группы риска, а в библиотеках и районных центрах по работе с населением действуют подростково-молодежные клубы и «социальные гостиные». Занимаются с мальчишками и девчонками из малообеспеченных семей и на жилмассивах Хабаровска. Инструкторы-методисты проводят спортивные состязания, культурно-массовые мероприятия.

Отметить и поощрить таких активистов призваны городские конкурсы: на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; на лучшую организацию работы с детьми и молодежью на жилмассивах, а также на лучшего инструктора-организатора по работе с несовершеннолетними. Церемония награждения победителей состоится 27 ноября в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец».