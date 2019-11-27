Проверить свою правовую грамотность можно будет в декабре

Запуск Всероссийского правового диктанта приурочен к празднованию Дня юриста. Основными задачами мероприятия являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения к изучению законодательства. Организаторами выступают Ассоциация юристов России и общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

Диктант пройдет в два этапа. Первый – заочный – будет организован в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф. Там, в течение недели, с 3 по 10 декабря, жители региона смогут проверить свои знания в юриспруденции. Очную площадку организуют в Хабаровске 6 декабря в 12.00 на базе Хабаровского государственного университета экономики и права (ул. Тихоокеанская, 134), - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Стать участникам может любой желающий в возрасте от 14 лет. Каждому предстоит пройти тест из 40 вопросов на знание юридических понятий и терминов, основ Конституции Российской Федерации, отдельных отраслей права. На выполнение всех заданий отводится 60 минут. Максимальная оценка - 100 баллов. По итогам участники получат сертификат о прохождении правового диктанта. Позже оргкомитет даст оценку уровня правовой грамотности населения России в целом и в отдельных регионах. Также эксперты сформулируют рекомендации по совершенствованию образовательных программ.

Отметим, в этом году Ассоциация юристов России стала победителем конкурса президентских грантов и получила финансовую помощь на проведение социально значимого проекта. Первый Всероссийский диктант в 2017 году написали 55 тысяч человек, год спустя количество участников значительно увеличилось и составило уже 165 тысяч человек.