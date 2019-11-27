Краевое имущество хотят отдать в залог банкам для спасения комсомольского предприятия

Формально все чисто: делает это верхушка хабаровского Белого дома под прикрытием президентского поручения.

- Напомним, что развитие металлургического комплекса в Комсомольске-на-Амуре является одним из пунктов распоряжения Правительства РФ № 704-р. Документ регламентирует реализацию поручений Президента России Владимира Путина в отношении Города юности. Согласно распоряжению правительство Хабаровского края отвечает за исполнение этих поручений и обязано оказывать поддержку предприятиям и организациям в рамках Долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, - выдала накануне релиз пресс-служба губернатора.

Накануне же, во вторник, в региональном правительстве было созвано совещание, посвященное судьбе завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. Что характерно, в понедельник впервые за многолетнюю историю краевых управленцев было без предупреждения отменено еженедельное селекторное совещание при губернаторе (заметим, что обычно в отсутствие высшего должностного лица его подменяет кто-то из зампредов правительства). Официальный портал сообщает: мероприятие провели по просьбе руководства группы компаний «Торэкс». Позволим себе нафантазировать, что имел место и семейный совет, на котором супруга Сергея Фургала, владеющая 25% ООО «Торэкс-Хабаровск», обратилась к главе региона, минуя посредников. Но, повторимся, это исключительно наши фантазии, основанные на выписках из ЕГРЮЛ.

Итак, если вы хоть сколько-нибудь интересуетесь общественно-политической жизнью Хабаровского края, наверняка знаете, что на прошлой неделе в нескольких организациях, входящих в состав упомянутой группы компаний, оперативники провели выемку документации (в интерпретации официального сайта правительства края - «…провели ПУБЛИЧНУЮ выемку документации»), а одного из учредителей - Николая Мистрюкова (в 2005-2010 гг. – депутата Законодательной думы Хабаровского края) - отправили в СИЗО.

- Информации о предъявленных обвинениях нет, как и о возбуждении уголовного дела, - пишет пресс-служба губернатора.

На этом моменте остановимся. На сайте Басманного районного суда г. Москвы в открытом доступе есть информация следующего содержания: 19 ноября т.г. судья Е.С. Николаева рассмотрела вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина Н.В. Мистрюкова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами «б», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Кому-то еще непонятно, за что и куда «подтянули» бизнесмена?

- В результате освещения в СМИ информации о выемке документов кредитующие банки практически в этот же день остановили текущее финансирование. Все иностранные и российские покупатели на протяжении уже семи дней «встали на паузу». Имеющиеся у предприятия иностранные контракты сейчас находятся под угрозой. Более того, поставщики металлолома и материалов, без которых завод не может работать, также приостановили отгрузку в адрес предприятия. Через 10 дней завод будет полностью остановлен из-за отсутствия металлолома, - сообщил заместитель генерального директора завода «Амурсталь» по безопасности Дмитрий Козлов.

Он также отметил, что остановка завода в зимний период на срок более четырех суток приведет к полной потере работоспособности основного металлургического и производственного оборудования. А стоимость его восстановления будет составлять не менее полутора миллиардов рублей.

Банкиры, присутствовавшие на совещании, подтвердили, что лимит финансирования завода временно заблокирован, ведь Николай Мистрюков - один из поручителей.

И тут на сцену выходит первый зампред правительства по экономическим вопросам Юрий Золочевский, оставленный Сергеем Фургалом исполнять обязанности председателя правительства, пока тот не в Хабаровске.

Он сообщил, что сейчас власти региона готовят документы для создания залогового фонда, который позволит закрыть финансовые дыры «Амурстали».

- Эти документы сейчас находятся в прокуратуре на согласовании. Через некоторое время край сможет предоставлять залог в качестве дополнительного обеспечения. В фонд войдут объекты и имущество, которое находится сейчас в краевой собственности. Общая стоимость имущества составляет порядка 130 млрд рублей, - цитируем Золочевского.

Все отлично, если бы не одно «но»: что-то аналогичной активности по спасению, скажем, «Аркаима» или «Азии Лес» (читайте об этой компании на стр.4) не наблюдалось.

Юрия Борисовича в запале совещания потянуло и на другие «подвиги» - он усомнился в законности действий сотрудников полиции в отношении ГК «Торэкс» и дал поручение обратиться по этому поводу в Генпрокуратуру.

Все, выдохнули, нерешенные проблемы в регионе закончились.

Евгений Мезенцев

КСТАТИ: по неофициальной информации, выемка документов на предприятиях ГК «Торэкс» может быть связана с предполагаемыми недоимками по налогам и нарушениями закона в части возмещения НДС на сумму около 500 млн рублей.