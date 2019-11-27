На стадионе имени Ленина начали наряжать главные символы Нового года

Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края приглашает всех хабаровчан принять участие в творческом конкурсе «Наряжаем елку вместе!».

На площади перед легкоатлетическим манежем девятиметровая искусственная ель уже стоит в красивом новогоднем убранстве. Совсем скоро новогодние одежды примерят деревья спортивного парка. Ели стадиона будут украшены объемными игрушками и яркой новогодней иллюминацией. Поучаствовать в создании этой яркой новогодней сказки может каждый желающий. До 20 декабря мы ждем от взрослых и детей Хабаровска игрушки для украшения зеленой красавицы. Ведь лучшие украшения на новогодней елке - это игрушки, сделанные своими руками.

- Участником конкурса «Наряжаем елку вместе!» может стать каждый, независимо от возраста и профессионального мастерства. Главное условие - прочность материала и креативность новогодней поделки. Высота игрушки должна быть не менее 50 см. К изделию должна быть прикреплена прочная петелька или прищепка, с помощью которой ее можно разместить на елке. Размер гирлянды не должен превышать 3 м, ее диаметр - 15 см. К игрушке должны быть приложены данные с фамилией, именем автора, его адресом и телефоном, а также название созданной работы, - рассказали организаторы конкурса.

Проявить свои творческие задатки можно в номинациях «Новогодняя игрушка», «Символ года 2020», «Оригинальная игрушка», «Семейная игрушка».

Итоги состязания будут подведены 31 декабря 2019 года на сцене стадиона имени Ленина, где состоится встреча Нового, 2020 года. Авторы лучших игрушек получат памятные призы и подарки. Все без исключения участники новогоднего конкурса будут отмечены дипломами.

ВАЖНО: елочные игрушки принимают в рабочее время на стадионе имени Ленина, в здании легкоатлетического манежа. Дополнительную информацию об условиях проведения новогоднего конкурса можно узнать по телефонам: 8-929-411-92-49, 8-924-917-71-77.