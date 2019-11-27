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Хабаровчане стали лауреатами Всероссийского конкурса
Газета «Молодой дальневосточник XXI век» и радио «Восток России» - в числе победителей ХI Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2019». Церемония награждения прошла в московском концертном зале "Известия Hall" .
В этом году работы хабаровчан - цикл статей «Живи, родной язык!» Юрия Вязанкина и радиопрограммы «Глобальная кухня» Виктора Ротаря были выбраны среди достойных 9753 работ из 1048 российских СМИ.
Программа радио «Восток России» заняла второе место в номинации «Радио», а цикл статей газеты «Молодой дальневосточник XXI век» - второе место в номинации «Звучи, родной язык!».
- Очень важно сохранять все родные языки, - прозвучало на церемонии награждения. - Сохранение языков происходит не в Интернете, о котором мы сегодня много говорим. Нужно больше встречаться, общаться, узнавать друг друга лучше. Тогда и новое поколение будет знать свой родной язык и свою родную культуру, любить Родину, любить нашу страну Россию.
Напомним, что Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.
Мария Левина
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