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Генпрокурора РФ просят разобраться в действиях правительства Хабаровского края
Депутат Госдумы РФ Борис Гладких направил официальный запрос Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.
В запросе, в частности, упоминается, что в связи с финансовыми трудностями частного металлургического предприятия, принадлежащего группе "ТОРЭКС", правительством края заявлено о необходимости создания залогового фонда. По плану краевых властей, в фонд должно войти краевое имущество на сумму 130 миллиардов рублей.
Борис Гладких просит Юрия Чайку поручить проверку действий краевых чиновников по распоряжению бюджетными средствами и прочими активами для поддержки организации, не принадлежащей государству. Он отмечает, что сумма этих средств и активов существенно превышает годовой доход региона.
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