Генпрокурора РФ просят разобраться в действиях правительства Хабаровского края

Депутат Госдумы РФ Борис Гладких направил официальный запрос Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

В запросе, в частности, упоминается, что в связи с финансовыми трудностями частного металлургического предприятия, принадлежащего группе "ТОРЭКС", правительством края заявлено о необходимости создания залогового фонда. По плану краевых властей, в фонд должно войти краевое имущество на сумму 130 миллиардов рублей.

Борис Гладких просит Юрия Чайку поручить проверку действий краевых чиновников по распоряжению бюджетными средствами и прочими активами для поддержки организации, не принадлежащей государству. Он отмечает, что сумма этих средств и активов существенно превышает годовой доход региона.



