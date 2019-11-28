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Акция по списанию долгов стартует в Хабаровске
Собственники и наниматели, которые не оплачивали квитанции за услуги ЖКХ больше трех месяцев, освобождаются от уплаты пени. При этом погасить просроченные платежи им необходимо с 10 по 25 декабря уходящего года. Акцию проводит управляющая компания Индустриального района и поучаствовать в ней смогут порядка 250 семей, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.
- Такие акции управляющие компании Хабаровска проводят уже не первый раз. Новый год многие горожане хотят встретить без долгов, поэтому они пользуются популярностью. Нередко списывают пеню в связи с накопившейся задолженностью и ресурсоснабжающие организации, - рассказала заместитель начальника городского управления ЖКХ Мария Кущ.
По статистике, долг хабаровчан за жилищно-коммунальные услуги составляет 2 миллиарда 230 миллионов рублей. При этом более полутора миллиардов от этой суммы – задолженности с истекшим сроком давности.
«Администрация города не наделена полномочиями по взысканию дебиторской задолженности с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на это, комитеты по управлению районами Хабаровска помогают жилищным организациям: проводят комиссии, на которых собственникам предлагают условия по реструктуризации долгов, заключают соглашения на предоставление рассрочки», - рассказала Мария Кущ.
Такая работа приносит результаты: в нынешнем году было заключено 173 соглашения о предоставлении рассрочки погашения долга на сумму более 13 миллионов рублей.
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