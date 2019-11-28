Безопасность детей в школе, дома и на улицах обсудили на краевом родительском собрании

Министр образования и науки края Алла Кузнецова провела традиционное ежегодное краевое собрание с родительской общественностью на тему «Семья и школа: детство без угроз – в школе, дома, на улице». В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении приняли участие все муниципальные районы и городские округа, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Участники родительского собрания обсудили вопросы безопасности детей в интернете, травлю и угрозы в социальных сетях, психологической безопасности, а также вопросы ответственности родителей за воспитание детей.

- Подобные собрания - это возможность получить актуальную информацию и поделиться своим опытом. Сегодня мы вместе с вами делаем все возможное для того, чтобы обеспечить безопасное пространство для каждого ребенка. Легче предотвратить беду, чем искать пути решения. Крайне важной для нас задачей является предупреждение потенциальной опасности, которая может возникнуть с ребенком», - сказала министр образования и науки края Алла Кузнецова.

Она также обратила внимание собравшихся на то, что в крае развивается служба медиации: во всех районах работает муниципальная психологическая служба, поэтому каждый ребенок может обратиться за помощью, если в его школе нет штатного психолога.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи бесплатно предоставляет методическую, диагностическую и консультативную помощь по всему краю. В 2019 году такая помощь оказана 16,5 тысячам семей. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено 5,5 млн рублей.

Фото:khabkrai.ru