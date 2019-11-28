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Организаторы подпольных казино в Хабаровске и Благовещенске получили срок
Следствием и судом установлено, что мужчина 1970 г.р. организовал преступную группу для проведения азартных игр на территории Хабаровска и Благовещенска. В каждом из городов злоумышленники оборудовали по одному подпольному казино. В приступной группе числилось 10 человек, - сообщает пресс-служба краевого следкома.
В ноябре 2018 года следователи следственного управления совместно с сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в подпольных казино, в ходе которых изъяли 29 игровых столов, карты, фишки, бухгалтерскую документацию. Также обыски проведены по местам проживания злоумышленников (Хабаровск, Благовещенск, Москва), изъято свыше 26 миллионов рублей, а также серверы, компьютеры, планшеты, сотовые телефоны, содержащие сведения о преступной деятельности.
В ходе расследования дела участники преступной группы дали признательные показания, сообщили детали совершения преступления. Ежемесячно каждое подпольное казино приносило доход около 2 миллионов рублей.
Данное уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам сотрудников центрального аппарата МВД России и УМВД России по Хабаровскому краю. Полицейские принимали активное участие в его расследовании.
Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей, двум директорам подпольных казино назначено по 2 года лишения свободы условно со штрафом 250 тысяч рублей, остальным участникам группы по 1 году лишения свободы условно.
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