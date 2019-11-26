Молодым педагогам в Хабаровском крае вдвое увеличили подъемные

Законодательная дума края приняла закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края «О дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников и дополнительных мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся».

Народные избранники поддержали инициативу Собрания депутатов Амурского муниципального района об увеличении единовременной денежной помощи молодым педагогам, которые приходят в образовательные учреждения при распределении в школы после окончания обучения. Она была неизменна последние двадцать лет.

- Инициатива родилась по итогам круглого стола на тему «Проблемы и перспективы работающей молодежи Амурского муниципального района», который был организован общественной Молодежной палатой при районном Собрании депутатов. Законопроектом предлагалось финансово поддержать молодых специалистов в сфере образования и увеличить для них размер подъемных. В настоящее время в качестве меры поддержки предусмотрена единовременная денежная помощь при поступлении на работу в размере четырех должностных окладов. С 1 января 2020 года размер этой выплаты повысится вдвое и составит восемь должностных окладов, - уточнили в пресс-службе регионального парламента.

По данным регионального минобрнауки, в образовательные организации ежегодно трудоустраивается не менее 260 молодых специалистов. Это самая социально не защищенная категория педагогических работников, поскольку уровень заработной платы у них минимален.

В среднем по краю единовременная помощь составит около 60 тысяч рублей. В рамках государственной программы края «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» на 2020 год на единовременные выплаты педагогическим работникам запланировано 18,6 миллиона рублей. На поддержку смогут рассчитывать около 300 выпускников педагогических вузов.

Для справки: В течение десяти лет в крае действует постановление правительства по поддержке сельских кадров. Специалистам, которые уезжают в удаленные и труднодоступные населенные пункты и готовы отработать три года, положен сберегательный капитал в размере 50 минимальных окладов -более 500 тысяч рублей.

Дмитрий Мартыненко