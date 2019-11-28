Инвестклимат по хабаровским «понятиям»

В таежных глубинах Хабаровского края, судя по всему, предпринимается попытка переписать законы, действующие на всей остальной территории Российской Федерации

Месяц назад в материале «Мост хрустальный анжинерной работы» мы описали суть тяжбы, которую затеяло в арбитраже краевое управление лесами. Чиновники предъявили иск к ООО «Азия Лес». Предмет спора - автомобильная (лесовозная) дорога от с. имени Полины Осипенко в направлении до р. Омал протяженностью 12,5 км. Там еще восемь деревянных мостов и один из дерева и металла, с семью пролетами, 246 метров в длину, через р. Немилен.

Лесной участок под строительство лесовозной дороги был передан ООО «Азия Лес» в рамках инвестиционного проекта в области освоения лесов «Организация производства строганых и профилированных пиломатериалов» (речь идет о заводе в пос. Березовом Солнечного района). Проект, как вам наверняка известно из многочисленных сообщений региональной прессы, был лишен статуса приоритетного, однако инвестиционным быть не перестал (да, инвесторы, бывает, упорные, никак не сдаются и все пытаются развивать наш край).

26 апреля 2017 г. комитетом государственного строительного надзора и экспертизы правительства Хабаровского края было выдано заключение № 2515-17, в котором указано, что упоминаемая лесовозная дорога - объект капитального строительства категории IVл - соответствует требованиям техрегламентов и проектной документации. Разрешение на строительство этой дороги было выдано в 2015 г. администрацией муниципального района имени Полины Осипенко.

3 февраля 2019 года лесовозной дороге присвоен кадастровый номер 27:12:0000000:233, право собственности на нее зарегистрировано за ООО «Азия Лес» - тем самым, которое построило ее на арендуемом у государства участке земли (договор с краевым министерством природных ресурсов перезаключен 21 апреля 2017 г.).

К чему такая сложная детализация, спросите вы. К тому, что дальше мы начнем апеллировать не только к действиям чиновников, которые трудятся под началом губернатора Сергея Фургала, но и к его собственным словам. Фигура на наших необъятных просторах едва ли не сакральная, потому мы сделаем это (отсылку к сказанному) аккуратно.

«Баба Яга против»

Чего хочет управление лесами? Хочет, чтобы право собственности на лесовозную дорогу у ООО «Азия Лес» отняли. Если следовать букве закона, это возможно в одном случае - если она будет признана временным объектом. Если идти дальше в лес… развивать логическую цепочку краевых радетелей лесных угодий, то «Азия Лес» должно стереть объект с карты района имени Полины Осипенко.

«Объекты лесной инфраструктуры, после того как отпадает надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации» - читаем п. 3 ст. 13 Лесного кодекса РФ.

Окей, скажете вы, коль уж суд решит, что надо сносить, пусть сносят. Ну, чтобы не до жиру было «нарушителям».

Но погодите! Глава региона расставляет точки над i. Вникаем в его выступление с телевизионных экранов, буквально недельной давности.

- Предприятие «Азия Лес», одно из крупнейших в районе имени Полины Осипенко. Коротко напомню зрителям бэкграунд: весной директор предприятия становится фигурантом уголовного дела, чуть позднее один из проектов компании лишается статуса приоритетного инвестпроекта. Последнее время нынешнее руководство компании говорит о том, что грядут массовые сокращения. Грозятся, по крайней мере. Периодически проходят пикеты. Это если в общих чертах. Ваша точка зрения на эту ситуацию, что там происходит? - обращается к губернатору ведущий регионального телеканала «Губерния».

Не останавливаясь на том, что в ответ губернатор называет новое руководство предприятия шантажистами, перейдем сразу к его ответу о дороге.

- А еще знаете, в СМИ появляется информация, что якобы там на Владимировку дорога и мост будут уничтожены, что там администрация пытается у кого-то что-то отжать, - живо реагирует Сергей Иванович. - По мосту и дороге хочу сказать сразу. На строительство этой дороги и моста были выделены федеральные деньги - больше 500 миллионов. Поэтому я попрошу всех прекратить истерику. Это вообще-то не собственность компании, а федеральная собственность. А точнее - краевая собственность. И эта дорога, и этот мост стояли и будут стоять, потому что туда выделялись федеральные деньги. Еще раз повторю - более 500 миллионов.

Вот тут не поспоришь! В самом деле, по линии Минвостокразвития ООО «Азия Лес» было выделено не просто более 500 миллионов, а целых 841, из которых 553 ушли на строительство дорог, обеспечивающих в конечном итоге загрузку сырьем нового завода по глубокой переработке древесины в пос. Березовом (это Солнечный район). На саму лесовозную дорогу, вокруг которой разгорается арбитражный спор, было потрачено около 220 миллионов рублей.

И знаете, за каждый рубль федеральных денег бизнесмены отчитались. Потому что они - в реальных объектах. И право собственности, напомним, зарегистрировано за теми, кто их строил, – лесопромышленниками. Так что «федеральная, а точнее - краевая собственность» - это, как бы помягче сказать… то ли фантазия самого губернатора, то ли недоработка его окружения, плохо подготовившего своего патрона к эфиру.

- Ведь хоть федеральный и краевой уровни и называются государственными, все же есть нормы, регулирующие их самостоятельность. Путать понятия - не удел губернатора, - убеждены в ООО «Азия Лес».

Бревно в своем глазу

Чтобы у вас, уважаемый читатель, сложилось представление о тех самых «лесниках», грозящих разворотить такую удобную для всех дорогу, да еще и мост ликвидировать, освежим в памяти тот самый ПИП (приоритетный инвестиционный проект), за несвоевременную реализацию которого несколько человек поплатились уголовным преследованием.

В строительство современного завода, способного выпускать пиломатериалы отличного качества, снабженные к тому же сертификатом экологической безопасности, уже вложено 8,2 млрд рублей. Субсидия федерального Министерства по развитию Дальнего Востока (те самые упомянутые губернатором миллионы) 5,3 миллиарда - инвестиции ВЭБ (формально их тоже можно считать федеральными), 2 миллиарда собственных средств лесопромышленников. Вы заметили хоть одну краевую копейку?

В том же телеинтервью, выдержки из которого мы уже привели, Сергей Фургал рассказал, как всеми силами пытается помочь инвестпроекту «Азия Лес», оставшемуся по его же воле (ну а кто подписывал распоряжение о лишении предприятия статуса приоритетного инвестора? Специалисты говорят, что была возможность решить проблему, поскольку на практике проект реализован на 70%) без лесозаготовительных участков. Есть, говорит, другой лесной холдинг, «RFP Group», вот он вам сырьем и поможет.

Но, как водится, обнаружился нюанс. На том совещании с топ-менеджментом «BM Group», прямо на глазах губернатора бизнесменам передали письмо, подписанное руководством «RFP Group». В нем ясно сказано: поделиться высокосортной древесиной нет возможности. А новый завод в Березовом рассчитан на первый и второй сорта пиловочника.

Вернемся к нашим…

…рука просится написать «баранам», но это же не поймут. Чиновные люди нынче как на подбор обидчивые, чуть что - готовы обвинить «писак» в нагнетании чего-нибудь непотребного в упорно движущемся к процветанию Хабаровском крае.

В истории с дорогой и мостом, как видите, смешалось все. Трудно, не имея достаточной подготовки, понять, что там с приоритетными и не очень инвесторами. Скажем просто: их и так не много в регионе, а они нам ой как нужны. Потому что, когда где-то урезают расходы на медицину, образование и прочую социалку, это значит, что краевая казна не так богата налоговыми поступлениями, как хотелось бы.

Ну и, оставив вас смахивать скупую слезу, вернемся, как ни банально, к началу. Пока в суде будут выяснять, временная дорога или нет, легально ею владеет «Азия Лес» или нет, пока губернатор определяется, федеральная она или краевая, глава района имени Полины Осипенко Сергей Кузьмин пытается встроиться в вырисовывающуюся схему отъема дороги и спешит сообщить, что «Администрация муниципального района готова принять из краевой собственности объект недвижимости «Автомобильная дорога «Примыкание на 8-658,4 км автодороги с. имени Полины Осипенко - с. Бриакан - пос. Березовый до р. Омал». Это дословная цитата из его письма в региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Сергей Владимирович, вы чиновник хоть и не государственного уровня, но ни много ни мало глава района! Как вы для себя интерпретируете закон?

Уважаемое управление лесами и прочие авторитетные товарищи! Вы определитесь, пожалуйста, с объектом. Недвижимый он или все-таки сильно временный? А то кроме глагола «отжать» мы пока не можем подобрать синонимов вашим намерениям.

Ольга Шабалина