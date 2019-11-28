Удачная жизнь: Зима, маракуйим

Продолжим список экзотических «домашних питомцев» пассифлорой

- Приходи смотреть, пассифлора зацвела! - помню, кричала в трубку соседка, для которой довести растение до ума просто стало смыслом жизни на определенный отрезок времени.

Пассифлора цвела голубым, в тон Любиных глаз, светившихся от счастья.

Еще бы, ведь для того, чтобы случился этот момент, было предпринято несколько попыток. В конце концов где-то в поликлинике был тайно срезан черенок (а все комнатные растениеводы знают: стыренное - самое приживающееся), посажен, искохан и заласкан. Люба даже разговаривала с горшком каждое утро. Впрочем, она так делает со всеми цветами…

Мы же о пассифлоре.

Купить семена в магазине, конечно можно, но добыть их самому, а заодно полакомиться вкусненьким - гораздо интереснее.

Поэтому для начала приобретаем гранадиллу или маракуйю (пассифлору язычковую и пассифлору съедобную). Хорошо купить поморщинистее - эта спелее.

Семена проращивают. Есть разные способы. Натирают семечко наждачной бумагой - производят скарификацию. Или используют еще один способ для размягчения плотной оболочки семян (так они быстрее дадут ростки) - замачивают в особом растворе. Например, в свежем соке лимона или апельсина, или молоке, или трехпроцентном растворе перекиси водорода. Всхожесть у семян невысокая, поэтому те, что всплыли, можно смело выбрасывать.

На грунте раскладывают набухшие семена и легко их вдавливают. Для успешного прорастания необходима стопроцентная влажность. Поэтому контейнер закрывают пленкой или стеклом, ставят под яркий свет и поддерживают температуру 25 градусов Цельсия. Покрытие снимается только после появления ростков. Чтобы дождаться их, придется запастись терпением. Всходит пассифлора долго. Ускорить прорастание семян можно, если емкостям с посевами, накрытым пленкой, обеспечить перепад дневной и ночной температуры. На протяжении дня она должна быть в пределах +22... +26°C, а в ночное время - около +9... +15°C.

Когда у ростка появятся два настоящих листочка, растеньице пикируют вместе с комочком земли. Земляная смесь должна состоять из торфа, дерновой земли и песка. Применяют и готовую смесь для бегоний. Дно горшка покрывают дренажом из смеси пенопласта и перлита. Важно, чтобы земля была всегда влажной, но не было застоя воды.

Пассифлора любит тепло и свежий воздух. Проветривание обязательно, как и обилие солнечного света. Зимой потребуется дополнительное освещение, а если в комнате сухой воздух - опрыскивание.

С марта по сентябрь растение подкармливают трижды в месяц органическими удобрениями. Начиная со второго года производят регулярную обрезку. Потребуется и опора, ведь пассифлора - лиана с очень красивыми душистыми цветами.

Есть у нее и другие названия - кавалерийская звезда и страстоцвет. Последнее связано с легендой о Христе. Якобы расцвел этот цветок впервые в тени креста, с которого падали капли крови. Поэтому и лепестков у цветка 5, по числу ран у Иисуса.

Пассифлора ценится не только за красоту, но и как лекарственное растение. Инки готовили с пассифлорой чай, который обладал сильным успокоительным эффектом, делал сон продолжительным и спокойным, а после пробуждения человек не чувствовал дискомфорта. Средства, приготовленные из такого цветка, мягко воздействуя на организм, делают сон лучше и продолжительнее, при этом после пробуждения человек не чувствует дискомфорта.

Растение снимает спазмы и судороги, устраняет воспаления, является болеутоляющим средством, улучшает потенцию, память и работоспособность. И, кроме того, способно компенсировать воздействие на организм амфетамина, поэтому его порой применяют при лечении алкоголизма и наркомании. Может, недаром, моя соседка его в поликлинике обнаружила?

Ирина Северцева