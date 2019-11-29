Игры патриотов: Герои вчерашних дней

В Краснофлотском районе, похоже, никак не могут раскрутить Центр патриотического воспитания

Многофункциональное отделение «Хабаровск - город героев» торжественно - с ветеранами и юнармейцами - открывали еще 6 сентября этого года по адресу: ул. Зои Космодемьянской, дом 25. И тут же закрыли - до лучших времен. Которые, видимо, еще не наступили.

Дело, по словам градоначальника, благородное: «Центр станет ступенью к выбору профессии для школьников и студентов». Но пока что не смогли и не осилили. Солидные площади - примерно 220 квадратных метров пока что пустуют. Хотя, по словам Ирины Хопта, начальника управления по делам молодежи администрации Хабаровска, в общем и целом на ремонт помещения и на материально-техническое оснащение ушло 5,5 миллиона рублей.

Все для пацанов

В новом патриотическом центре, судя по репортажам, собирались запустить большое количество кружков и секций. И местная фишка - «Пацанский клуб»!

Руководитель общественной организации «Проектная группа «Союзники» Федор Цун считает, что эта площадка станет местом передачи навыков от старших наставников подрастающему поколению: «Будет курс по авиамоделированию, будет курс по фотографии. Тематика занятий в клубе не имеет значения. Главное - больше практики, меньше теории». В общем и целом, идея правильная - научить современную молодежь хорошо работать руками. «Специалисты, по идее, должны были начать запись подростков и студентов в кружки и спортивные секции уже в сентябре. Дальше - больше. Аж дух захватывает, когда на лице ощущается свежий бриз будущего!» - это опубликовали активисты 7 сентября 2019 года. На мой прямой вопрос о дате начала занятий Федор Цун заверил, что все будет, но несколько позже - ближе к середине ноября. Сами видите, какое число на календаре…

По словам и.о. директора МАУ «Центр патриотического воспитания» Дмитрия Кабузенко, занятия во всех кружках и секциях для юных героев должны быть бесплатными по всем направлениям: «Рукопашный бой, выживание в полевых условиях - вести будет действующий специалист-охотник, подготовка к сдаче нормативов ГТО, юнармейский штаб - строевая подготовка, военно-патриотическое воспитание, кинолектории, уроки по живой истории, стрельба из пневматической винтовки». Дело хорошее.

Слово и дело

И что, реальность разошлась с планами? Был там в конце сентября, опрошенные жильцы дома 25 заявили, что с начала сентября ни детей, ни педагогов в клубе не видели. Через месяц - в конце октября - повторно посетил филиал на ул. Зои Космодемьянской. И опять ни детей, ни педагогов, ни оснащения. Дмитрий Кабузенко развеял сомнения: «Занятия пока что не ведутся. Сейчас завозится и складируется оборудование и оснащение для кружков и секций». Плюс ликвидация не замеченных в сентябре недостатков ремонта. Оно и понятно - одно оборудование оружейной комнаты чего стоит! «В центре будет тир для стрельбы из пневматической винтовки, установлены пылеулавливатели, оборудован сейф для оружия. Мишени и винтовки уже есть. Также практически полностью оборудован спортивный зал - закуплены боксерские перчатки, шлемы, «лапы», - поведал Кабузенко. Этот разговор состоялся в конце октября.

И, как заверил руководитель центра, занятия в многофункциональном отделении «Хабаровск - город героев» начнутся своевременно или несколько позже: «Мы немножко сдвинули начало занятий, и сейчас все подходит к стадии завершения. Специалисты готовы к проведению занятий».

Охотно бы в это поверил, но буквально три дня назад опять заглянул в окна центра. По-прежнему в части комнат пусто, кое-где стоят столы и на одном из подоконников - неоконченная диорама. Нет расписания работы центра, зато есть вывеска - золотом.

Но есть подвижки, есть, если верить и.о. директора: «Для секции экстремального туризма уже завезли палатки, спальные мешки, котелки. В течение зимы дети освоят теорию выживания. Летом, используя оборудование и оснащение, в полевых условиях закрепят практикой». Не стоит беспокоиться - детям и без того есть где потренироваться. Пока ребенок от ближайшей остановки доберется до центра «Хабаровск - город героев», он в полной мере испытает все прелести «экстремального туризма в городской черте». Не улица там сейчас - сплошной каток. Так сказать, прямо на подходе дети начинают с практики выживания в быту. И без всяких многомиллионных затрат на воспитание патриотов и поддержку героев.

Андрей Дунаевский