В Хабаровске начал работать Центр цифрового образования для школьников IT-куб

1 октября 2019 года по всей стране должны были открыться подобные заведения. В Хабаровске IT-куб тоже типа того - открылся, но не полностью и не для всех записавшихся детей.

А тут еще одна приятная новость - в некоторых районах Хабаровского края в тамошних школах открылись «точки роста». Этакие мини-версии грядущего запуска большого центра. О начинании чиновников от образования в деле распространения технических знаний мы уже писали («Молодой дальневосточник XXI век» № 30, 24 - 31 июля 2019 года) в публикации «Сферический куб в вакууме». Это, к слову, вызвало неоднозначную реакцию среди работников дополнительного образования.

О промежуточных результатах работы новой научно-технической площадки рассказала Виктория Доровская, генеральный директор регионального модельного центра: «Обстоятельства у всех регионов разные, кто-то раньше начал занятия, кто-то позже. Но уже сейчас идут уроки у ряда секций. С первого октября занимаются по двум позициям: мобильная разработка (IT-школа Samsung) и программирование на языке Python (Яндекс.Лицей)». Всего в IT-кубе шесть хай-тек-направлений. Для малышей и младшеклассников - основа алгоритмики и логики и робототехника–программирование. Для более серьезных школяров - системное администрирование, кибергигиена и работа с большими данными, VR/AR-разработка приложений виртуальной и дополненной реальности.

«Занятия с детьми проводят подготовленные сертифицированные специалисты. В этом центре на бесплатной основе будут заниматься 400 детей. Предпочтение отдаем жителям ближайших районов. Но рассматриваем вопрос о возможности и платных курсов, если наберем детей сверх лимита. Дети начали заниматься, но на временной основе, на ул. Архангельской, 25 уже с начала ноября», - уточняет Виктория Доровская. «Запись на бюджетные места закрыта. Идет запись в резерв и на платное обучение» - такое объявление висит на сайте https://msto.me/it_cube_khv/.

Мои знакомые, живущие на Красной Речке, успели записать мальца-младшеклассника на бюджет: «Хотели отдать на робототехнику, но там уже не было свободных мест. Пацану на алгоритмике нравится. Но как это неудобно - занятия начинаются днем, после обеда! Хорошо, что у нас свободный график работы - можем его в любой момент подвезти. И холодно там, особенно на втором этаже».

Приехал на Пятую площадку своим глазом посмотреть. Да, на втором этаже дубак, аж цветы в горшках подмерзли - не помогают даже дополнительные тепловые установки. Там стеклянная галерея вдоль всего этажа. И мелкая, почти дисперсная пыль кругом. «Нет, нет! Вам туда нельзя. Видите - стройка идет. Вот закончим ремонт, тогда приходите. Увидите, как все будет в реальности», - встречает Самадин Гумбатов, директор центра. Ба, знакомые все лица! Я же о нем несколько лет назад писал - человек биоэлектрическими протезами занимается. Наши люди! Осталось дождаться окончания ремонта и открытия центра.

Посмотрел проект - аж дух захватывает! Все в стиле высоких технологий! Начиная от интерьера и заканчивая оснащением. Точной даты пока никто назвать не может. Но есть надежда, что в полном объеме целиком оснащенный Центр цифрового образования для школьников IT-куб заработает уже в декабре этого года. Пока что работа идет в тестовом режиме.

К сожалению, остался без ответа и вопрос о судьбе музея профессионально-технического образования и иных площадок, что ранее функционировали в Хабаровском краевом центре развития творчества детей и юношества. Они были ликвидированы с началом ремонта. Виктория Доровская не стала комментировать мой пассаж, заявив, что это не ее уровень компетенции. Неужто повторяется ситуация с «Маленьким принцем»? Там в начале 2016 года «ушли» лабораторию радиоконструирования и технического моделирования. Зато появилась робототехника - на основе конструкторов ЛЕГО. Это так по-нашему, по-хабаровски - не дополнять одно доброе дело другим, а замещать «типа отсталое» новым - модным.

«Сейчас есть уникальная возможность заложить основы недопущения бедности в будущем. Это значит, что и демографические, и экономические проблемы будут решаться», - заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на «правительственном часе», посвященном реализации национального проекта «Образование». Я не понял. Что, национальный проект «Образование», где внешкольному обучению уделяется много внимания как социальному инструменту, тоже пока что работает в тестовом режиме?!

Андрей Дунаевский