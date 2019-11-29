Хабаровску дали премию за эффективное управление финансами

В Государственной думе РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик. Участие в конкурсе принимали более 700 муниципальных образований. Хабаровск представил свои наработки в трех номинациях: «градостроительная политика», «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» и «укрепление межнационального мира и согласия». В номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» краевой центр занял второе место, уступив Ханты-Мансийску, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

- Приятно, что наша система управления финансами и реализации муниципальной экономической политики получила высокую оценку. Наш город впервые вошел в тройку победителей по всей России. Теперь хабаровский опыт будет растиражирован среди муниципальных образований страны, - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Диплом за победу в престижном конкурсе главе города вручил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. По условиям конкурса за победу Хабаровск получил премию в 2,3 миллиона рублей.

Для эффективного управления финансами и укрепления экономической политики в краевой столице в рамках муниципально-частного партнерства используется механизм концессионных соглашений. Для улучшения инвестиционного и делового климата в городе созданы «проектный офис» и муниципальный инвестиционный стандарт. Кроме этого, упрощена схема получения разрешения на строительство, оптимизированы сроки постановки земельных участков на кадастровый учет, а также практически в два раза для инвесторов сокращено время подключения объектов к инженерным сетям.