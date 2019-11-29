Финансирования на санаторно-курортное лечение увеличат в пять раз

Со следующего года на санаторно-курортное лечение в крае будет выделяться не менее 62 млн рублей в год. Таким образом постепенно будет ликвидирована очередность прошлых лет. Об этом сообщила в ходе расширенного заседания правительства министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

- В целях поддержания здоровья в условиях сурового дальневосточного климата пожилые неработающие граждане обеспечиваются бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. В 2015 году введен критерий нуждаемости. Пятикратное увеличение объема финансирования на санаторно-курортное лечение с 2020 года позволит ежегодно оздоравливать более 2 000 человек, - сказала министр.

Бесплатные путевки в санаторий предоставляются неработающим гражданам пожилого возраста не чаще одного раза в два года в порядке очереди. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в крае. Неработающие граждане пожилого возраста из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, обеспечиваются путевками в первоочередном порядке, - сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства края.

В основном по бесплатным путевкам неработающие пенсионеры оздоравливаются в санаториях Дальнего Востока. Более подробную информацию о мере поддержки можно узнать в центрах социальной поддержки по месту жительства. Там же принимают документы.