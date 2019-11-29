Коммунисты Дальнего Востока не сердятся - они сосредотачиваются

Прошедший в Хабаровске семинар-совещание руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ показал, что «красные» Дальнего Востока постепенно становятся реальной политической силой. Ошибки прошлых лет учтены, выводы сделаны.

Да, на этом совещании была и откровенная говорильня - вроде сколько всего «намолочено» и «привлечено». Было выступление Николая Платошкина «Борьба против Единой России и ЛДПР на выборах 2020-2021 гг.», выглядевшее эклектичненько после приветственного слова губернатора Фургала, - его озвучил Евгений Слонский, начав с обращения «Коллеги!». Хотя в истории Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) и не такие союзы были. Да и нынешние коммунисты, по их словам, готовы блокироваться со всеми здоровыми силами. В том числе и с «правыми».

И хотя нынешние коммунисты за парламентские и демократические методы борьбы, но проскальзывала в выступлениях и готовность к более решительным методам. Председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Останина, например, вполне конкретно объявила, что и булыжник - по-прежнему верный помощник пролетариата.

Были традиционные слова против клеветы на товарища Грудинина, были спичи в поддержку Зюганова. Это не считая пресс-подхода к первым, вторым и иным официальным лицам. Так что первая половина дня прошла в основном в официально-отчетных речах, которые и слушал вполуха, и смотрел вполглаза, то и дело выходя на свежий воздух. Перекурить, кофейку попить, позвонить и иные, не менее важные дела сотворить. А вот далее, после обеда, началось очень серьезно, поучительно и информационно.

Знай и применяй, товарищ!

Начали от разбора качественного состава рядов коммунистов, потом плавно перешли к анализу базы для количественного роста. Очень грамотный расклад - со схемами, диаграммами и таблицами от очень компетентного специалиста, Виктора Царихина. Академический стиль демонстрации и очень вольное выступление, уважаю! Он и про «братьев наших меньших» вспомнил. Кстати, товарищ Ленин котиков уважал. На его опыт лектор и сослался, дескать, любители «мохнатых и домашних» - очень большой пласт, среди которого нужно соответствующую пропаганду проводить. А вот попугаи и прочие птички не котируются, отметил специалист. И не надо «ха-ха», тут товарищ из центра прав. К каждой социальной группе, в том числе и трудовым мигрантам, и дамам за 40, можно (и нужно) найти свой подход. Вот вам и дополнительные 5% голосов - от каждой фокус-группы.

Или как вам методические рекомендации по организации и проведению протестных акций и защите партийного актива от административного произвола? Без всяких там эмоций, четко и по делу - от главного юрисконсульта ЦК КПРФ Владимира Мазура. Помнится, в далекой юности читал я детские книжки, изданные в 50-60 годах прошлого века, в том числе и про товарища Фрунзе. Так там, считай, тоже практические рекомендации: как организовывали и проводили рабочие демонстрации, митинги и прочие акции; как проходила подготовка рабочих дружин; как по крышам организаторы убегали от казаков и шпиков - в начале XX века. Кстати, тогда защищать социалистов за честь считали первые юристы Российской империи. Денег от таких дел златоусты не имели, но сколько шумно-скандальной славы! Надо в «детском» разделе своей библиотеки покопаться–почитать. Знаете ли, лекцией товарища Мазура навеяло. Параллели там, ассоциации, аналогии…

Очень хорошие рекомендации от специалиста по применению современных высоких технологий - как в деле организации акций, так и в деле партийной отчетности. Да-да, «демократический централизм в Коммунистической партии» - наше все! Так что есть практическая польза от такого затратного - на два дня - мероприятия в отеле «Интурист». Я в декольте (зачеркнуто), в смету не заглядывал, но порядок цифр примерно представляю.

А что Фишман?!

Одно дело, когда с трибун говорят руководители и эксперты. Иное - поговорить с низовыми сотрудниками в кулуарах. Что могу сказать о молодежном крыле КПРФ - Ленинском коммунистическом союзе молодежи (ЛКСМ)? Руководящему звену стоит подтянуть молодую поросль не только в плане риторики, но и знаний - в общем и целом, и умении публично выступать и не бояться вопросов, в том числе и провокационных. Слушаешь доклад товарища Фишмана, первого секретаря Еврейского областного комитета КПРФ, и радуешься. Таки Владимир Фишман молодец! И хорошо может сказать, и результат его работы неоднократно отмечался выступавшими товарищами из центра! Так что, повторюсь, молодым коммунистам неплохо бы заняться самообразованием и самоподготовкой. Особенно в деле изучения истории своей страны. Дабы потом не было мучительно больно, когда начнут тыкать лицом в факты.

В кулуарах пообщался с юношами из ЛКСМ. Вполне себе успешные ребята вполне успешных родителей. Один учится на стоматолога на платной основе, другой - будущий экономист. Третий уже окончил вуз, но до сих пор работает не по специальности: «Вот уже пару лет перебиваюсь неквалифицированной работой. А что вы хотели? На работу по профилю, да на хорошую зарплату без блата так и не сумел устроиться». Парень на своей шкуре начинает понимать тезис о классовой борьбе. Сам спортивный, рослый, умелый, имеет разряд по фехтованию. Хочет открыть секцию по профилю. А что, фехтование - очень прикладное умение для «красного»! А парнишка-стоматолог, разделяя социалистические взгляды, вполне готов оказывать первичную медицинскую помощь. Будущий экономист уже сейчас чем может, тем и помогает «красному движению» - пишет лозунги и транспаранты, рисует плакаты.

Имел я разговор и с молодежными функционерам. Им тоже еще учиться и учиться. Но задел есть, осталось «мясо» нарастить. И освоить грамоту в деле агитации и пропаганды, соединив теорию с практикой. А то смотришь партийную прессу и потихоньку дуреешь - от обилия лозунгов и отсутствия информации. Учитесь у предшественников - с удовольствием первые массовые рабочие газеты начала XX века перечитываю до сих пор! Есть все, начиная от рекламных объявлений и заканчивая вполне конкретными рекомендациями.

Уже сейчас мальчики из обожаемого властью «как бы среднего класса» начинают понимать, что реалии российской жизни - начиная от экономики и заканчивая политикой - сильно отличаются от декларируемых лозунгов. Вспомните хотя бы озвученную когда-то партией большинства «Стратегию-2020». Я ни на что не намекаю, но… Новый, 2020 год близко!

После встречи с юными и дерзкими поговорил с уже солидным - за 40 лет - неофитом-коммунистом. Еще три-четыре года тому назад этот человек был таким, знаете ли, «господином». Имел свой немалый бизнес - эксплуатация и ремонт мостов, покраска сооружений. «Дело выгодное, контракты солидные. Когда «мелочь» давили, я тихо над ними угорал: дескать, мальки-неудачники. Когда взялись за меня, тут я и ох… в смысле охнуть не успел, как и фирма разорилась, и сам «влетел» на солидные деньги - десятки миллионов рублей. Да так, что пару лет «бодался» со следственным комитетом. Еле-еле соскочил, а то бы мог и присесть на пару лет», - рассказал о «пути к успеху» собеседник. Мда-а, на пустом месте из рассейскаго, прости хосподи, среднего класса - в ряды коммунистов?! «Да я на своей шкуре все прелесть вашего капитализма испытал, а у коммунистов и цель есть, и средства правильные», - горячится экс-бизнесмен.

Где-то когда-то что-то подобное я уже слышал?! Вспомнил! «Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому» - цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимеллера.

Почитал «каменты» о прошедшем семинаре - святое дело для некоторых электронных СМИ пройтись по личностям от КПРФ. Начиная от грамотности в пабликах и заканчивая стоимостью номера для г-на Платошкина в отеле «Парус». «Мелко, Хоботов!» - нетленка из х/ф «Покровские ворота». Хотя за неправильную парковку у крайкома стоит «пинать», и за безграмотность в социальных сетях стоит «отвешивать» - чтобы «красные» не расслаблялись, но закалялись.

Ничто не ново под луной. Так и товарищ Ульянов-Ленин в эмиграции не бедствовал - в неплохих отелях проживал и от хорошего пивка не отказывался. Любил он это дело! И партия большевиков была не очень-то многочисленная и самая небоевитая. В начале прошлого века эсеры и анархисты всех мастей ураганили по Рассее-матушке - мама не горюй! Но в октябре 1917 года именно большевики взяли власть! Так что организация, организация и еще раз организация, батеньки!

Переиначивая слова политика XIX века - канцлера Горчакова: «Россия не сердится - Россия сосредотачивается», могу сказать: «Красные не обижаются - красные готовятся». Так что не спрашивайте лет через пять: «А что не так?». Если вы не хотите заниматься политикой, политики займутся вами.

Андрей Дунаевский